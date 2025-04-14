Турист показав, як круїзний лайнер почало затоплювати посеред ночі (відео)

Круїзний лайнер Sky Princess з більш ніж 3000 пасажирами виявився частково затопленим після прориву труби на борту. Інцидент стався пізно вночі, спричинивши паніку і помилкові сигнали тривоги, які налякали гостей.

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Турист розповів про незвичайну подію в одному зі своїх відео в TikTok. Ролик швидко став вірусним і набрав понад 7 млн переглядів.

Наляканий британець Волліс Томас зняв момент, коли круїзний лайнер Sky Princess почало затоплювати вночі під час подорожі Європою. Чоловік прокинувся від лячного оголошення про те, що судно заповнюється водою, і, вийшовши на розвідку, виявив воду на палубах.

Інцидент стався 8 квітня близько 22:45. За даними видання What's The Jam, причиною стала пошкоджена труба біля басейну на сьомій палубі, через що вода залила нижні палуби. Попри швидке реагування екіпажу, на борту почалася паніка. Тривожні сигнали і неправдиві повідомлення про пожежу викликали страх серед більш ніж 3000 пасажирів.

Томас перебував у круїзі з сім'єю і розповів, що особливо налякана була його бабуся.

"Через технічну помилку повідомили про пожежі в каютах — це додало хаосу. Багато людей не змогли заснути", — зазначив він.

Наляканий британець Волліс Томас зняв момент, коли круїзний лайнер Sky Princess почало затоплювати вночі Фото: TikTok

За словами представників Princess Cruises, наслідки аварії було швидко усунуто, і вже вранці 9 квітня гості змогли повернутися в постраждалі зони. Розважальна програма в інших частинах лайнера тривала без змін.

Лайнер Sky Princess відплив із Саутгемптона 5 квітня і мав завершити круїз 12 квітня, відвідавши порти Іспанії та Франції. Попри інцидент, компанія запевнила, що безпека гостей залишалася під контролем.

Раніше Фокус повідомляв, що подруги вирушили у відпустку мрії, але помилилися країною. Лінн Мазоуз і Кіра Сміт мріяли про пляжі, але через плутанину з квитками сіли не на той рейс. Помилка обернулася спонтанною пригодою з несподівано щасливим фіналом.

Також стало відомо, що дівчата орендували приватну віллу, а вранці помітили нежданого гостя в басейні. Австралійки Каріна і Белла були впевнені, що проведуть відпустку самі в орендованому житлі, але раптовий візит сусіда о 6 ранку засвідчив протилежне.