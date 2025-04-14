Турист показал, как круизный лайнер начало затапливать посреди ночи (видео)

Круизный лайнер Sky Princess с более чем 3000 пассажирами оказался частично затоплен после прорыва трубы на борту. Инцидент произошел поздно ночью, вызвав панику и ложные сигналы тревоги, которые напугали гостей.

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Турист рассказал об необычном происшествии в одном из своих видео в TikTok. Ролик быстро стал вирусным и набрал более 7 млн просмотров.

Напуганный британец Уоллис Томас заснял момент, когда круизный лайнер Sky Princess начало затапливать ночью во время путешествия по Европе. Мужчина проснулся от пугающего объявления о том, что судно заполняется водой, и, выйдя на разведку, обнаружил воду на палубах.

Инцидент произошел 8 апреля около 22:45. По данным издания What’s The Jam, причиной стала поврежденная труба у бассейна на седьмой палубе, из-за чего вода залила нижние палубы. Несмотря на быстрое реагирование экипажа, на борту началась паника. Тревожные сигналы и ложные сообщения о пожаре вызвали страх среди более чем 3000 пассажиров.

Томас находился в круизе с семьей и рассказал, что особенно напугана была его бабушка.

"Из-за технической ошибки сообщили о пожарах в каютах — это добавило хаоса. Многие люди не смогли уснуть", — отметил он.

Напуганный британец Уоллис Томас заснял момент, когда круизный лайнер Sky Princess начало затапливать ночью Фото: TikTok

По словам представителей Princess Cruises, последствия аварии были быстро устранены, и уже утром 9 апреля гости смогли вернуться в пострадавшие зоны. Развлекательная программа в других частях лайнера продолжалась без изменений.

Лайнер Sky Princess отплыл из Саутгемптона 5 апреля и должен был завершить круиз 12 апреля, посетив порты Испании и Франции. Несмотря на инцидент, компания заверила, что безопасность гостей оставалась под контролем.

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