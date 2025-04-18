Жінка розлютилася на чоловіка через звуки телефону ночами, але виявилася сама винна

Постійні повідомлення на смартфоні викликали підозру і ледь не посварили подружжя, але причина виявилася вельми несподіваною.

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Жінка розповіла свою історію в TikTok і її ролик швидко став вірусним, передає видання NewsWeek. З моменту публікації її відео набрало понад 580 000 переглядів і 94 000 лайків.

Вона занепокоїлася, коли почула багато звукових сигналів на смартфоні чоловіка посеред ночі, подумавши, що той з кимось листується. Але виявилося, що весь цей час сповіщення лунали через ролики в TikTok, які жінка сама ж надсилала своєму партнеру.

"Оголошую тайм-аут після того, як розлютилася на те, що телефон чоловіка постійно дзвонить посеред ночі, але потім розумію, що це я просто відправляю йому TikTok. Весь цей час це була я. Думаю, проблема в мені", — висловилася вона.

У коментарях інші користувачі розповіли, що авторка ролика не самотня з такою проблемою у стосунках. Одна дівчина повідомила, що коханий чоловік заблокував її в TikTok через велику кількість повідомлень.

Інший користувач поділився, що сповіщення на його телефоні іноді будять дружину посеред ночі. Вона думає, ніби трапилася якась надзвичайна ситуація.

Дехто згадував моменти, коли їхня власна забудькуватість призводила до непотрібних підозр або нервозності, як у випадку авторки поста, але навіть гірше.

"Коли я була на 13-му тижні вагітності, я цілу годину плакала, розмірковуючи, чи варто мені залізти в його телефон, тому що він постійно розривався, а потім я зрозуміла, що це я надсилаю йому TikTok", — зізналася одна з коментаторів.

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