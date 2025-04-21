Найкращі смартфони Google Pixel: топ 3 моделі, які сподобалися експертам (відео)

Експерти протестували роботу смартфонів Google Pixel і визначили найпродуктивніші з них — Google Pixel 9 Pro XL, Google Pixel 9 Pro, Google Pixel 9.

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Бенчмарк nanoreview.net поділився результатами тестів смартфонів від виробника Google. До рейтингу потрапили моделі, які набрали по 82 і 79 балів.

Google Pixel 9 Pro XL

Тестувальники відзначили, що дисплей цієї моделі є одним із найяскравіших. У плюси вони записали автономний час роботи, хорошу і швидку зарядку без перегріву, відмінну роботу всіх камер, значний набір функцій штучного інтелекту.

З мінусів вони виділили слабку схемку відео, перегрів пристрою від навантажень на кшталт ігор ААА, необхідність апгрейда програмного забезпечення камер.

Проте, від експертів смартфон отримав високу оцінку — 82 бали.

Технічні характеристики Google Pixel 9 Pro XL:

Дисплей: 6.8 дюйма, OLED, 1344 x 2992 пікселів

Чипсет: Google Tensor G4

Камера: 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп

Акумулятор: 5060 мАг

ОС: Android 15

Вага: 221 г.

Google Pixel 9 Pro

Цей телефон теж удостоївся 82 балів, оскільки має високий рівень захисту від вологи та пилу, яскравий екран із частотою оновлення до 120 Гц, набір ШІ-функцій, 7 років підтримки оновлень, хороші камери з відмінною стабілізацією.

Однак пікова продуктивність тестувальників не вразила. Вони відзначили, що смартфон перегрівається під навантаженнями, а продуктивність при цьому падає. Швидкість зарядки не така вже й висока, в комплекті відсутній адаптер живлення, що теж явний мінус. Накопичувач не вирізняється швидкістю передачі даних, підкреслили фахівці.

Технічні характеристики Google Pixel 9 Pro:

Екран: 6.3 дюйма, OLED, 1280 x 2856 пікс.

Чипсет: Google Tensor G4

Камера: 50 Мп + 48 Мп + 48 Мп

Батарея: 4700 мАг

ОС: Android 15

Вага: 199 г.

Google Pixel 9

Смартфон отримав 79 балів за результатами тестів. Експерти виділили такі переваги, як яскравий дисплей, що добре працює за будь-яких умов, хороші камери, як основні, так і фронтальна, безпроблемна автономність (пристрій здатний протриматися щонайменше день без підзарядки), ШІ-функції, 7 років підтримки програмного забезпечення від виробника.

З мінусів помітили такі: низька адаптивна частота оновлення екрана, як у бюджетників, мінімум налаштувань професійного режиму зйомки, повільна зарядка, відсутність адаптера живлення в комплекті, великий розмір і важка вага. "У плані зйомки відео смартфон помітно відстає від конкурентів", — резюмували експерти.

Технічні характеристики Google Pixel 9:

Дисплей: 6.3 дюйма, OLED, 1080 x 2424 пікселів

Процесор: Google Tensor G4

Камера: 50 Мп + 48 Мп

Акумулятор: 4700 мАг

ОС: Android 15

Вага: 198 г.

Раніше ми повідомляли, що звуки телефону ночами розлютили жінку, але вона виявилася сама винна. Постійні повідомлення на смартфоні викликали підозру і ледь не посварили подружжя, але причина виявилася вельми несподіваною.