Сала известна дата запуска флагмана Xiaomi 15 Ultra: когда его ждать в Украине

Xiaomi 15 Ultra будет оснащен чипом Snapdragon 8 Elite и аккумулятором емкостью 6000 мАч.

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Появилась утечка, которая сообщает о дате запуска флагмана Xiaomi 15 Ultra в Китае и в мире. Об этом пишет GSM Arena.

Большинство инсайдеров сходятся во мнении, что устройство будет запущено в Китае в конце этого месяца, а затем последует глобальный запуск на MWC Barcelona, выставке, которая пройдет с 3 по 6 марта 2025 года. Єто означает, что в Европе и Украине модель появится через несколько месяцев. Xiaomi хранит молчание о запуске, но теперь утечка говорит, что флагман Ultra будет представлен 26 февраля.

Кроме того, устройство также было замечено в коротком практическом видео, демонстрирующем обновленный "остров" камеры с четырьмя видимыми датчиками. Дизайн похож на тот, что был замечен в недавней утечке об устройстве, но эта версия отличается матовым корпусом.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra

Согласно последним слухам о спецификациях, 15 Ultra будет оснащен основной камерой 1-дюймового типа с датчиком Lytia LYT-900, перископическим телеобъективом 200 Мп (ISOCELL HP9), телеобъективом ближнего действия 50 Мп (IMX858) и сверхширокоугольным 50 Мп (ISOCELL JN5).

Ожидается, что устройство также получит 6,8-дюймовый AMOLED с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. Телефон будет оснащен чипом Snapdragon 8 Elite и аккумулятором емкостью 6000 мАч с проводной зарядкой 90 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт.

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