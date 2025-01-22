Рейтинг премиальных смартфонов Xiaomi 2025 года: модели от 13 тысяч гривен (видео, фото)
В рейтинг попали такие модели, как Poco X6 Pro, Redmi K60 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Redmi Note 13 Pro 5G, Xiaomi 14T Pro.
Недавно мы писали о бюджетный смартфонах компании Xiaomi, которые можно купить в Украине от 3,5 тыс. грн. А в сегодняшнем материале Фокус расскажет о премиальных телефонах известного китайского бренда, характеристиках и актуальных ценах.
Xiaomi Poco X6 Pro
Этот смартфон продается в Украине по цене от 13,5 тыс. грн до 16 тыс. грн, согласно сайту mi.ua. Цена варьируется в зависимости от объема памяти — 8 ГБ и 256 ГБ или 12 ГБ и 512 ГБ соответственно. Телефон доступен в черном, желтом, сером цветах.
Преимущества аппарата следующие: четкая и яркая картинка с высокой частотой обновления, высокая скорость зарядки, хорошие снимки в любое время суток, быстрый отклик.
Недостатки: маркая поверхность задней крышки корпуса, плохая стабилизация видео, Always On Display сильно ограничен в функционале.
Технические характеристики Poco X6 Pro:
- Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, 1220 x 2712 пикс.
- Чип: MediaTek Dimensity 8300 Ultra
- Камера: тройная (64 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- ОС: Android 15
- Вес: 186 г
Xiaomi Redmi K60 Pro
Этот премиальный смартфон продается в Украине по цене от от 22 тыс. грн до 26,4 тыс. грн. Тут тоже, как и всегда, на ценник влияет объем предлагаемой памяти.
Преимущества, хорошая яркость и частота обновления экрана, мощный чипсет, сенсор Sony с оптической стабилизацией у главной камеры, быстрая проводная зарядка, поддержка беспроводной зарядки до 30 Вт.
Недостатки: у камеры нет объектива с оптическим зумом, невозможность использования карты памяти из-за отсутствия места в лотке SIM-карт.
Технические характеристики:
- Дисплей: 6.67 дюйма, OLED, 1440 x 3200 пикс.
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: тройная (54 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OС: Android 14
- Вес: 205 г
Xiaomi 14 Ultra
Этот премиальный смартфон продается за 45 тыс. грн. Объем памяти составляет 16 и 512 ГБ. Доступен от в черном и белом цветах. За дополнительные 6,5 тыс. грн можно приобрести комплект для фотосъемки Photography Kit.
Главным его преимуществом является основная камера с 3.2 и 5-кратным зумом и лазерным автофокусом. Также в плюсы можно записать MOLED-дисплей с адаптивной частотой обновления и защитой от мерцания, быструю проводную и беспроводную зарядки.
Из минусов: автономность хуже, чем у среднестатического смартфона, передний объектив без автофокуса и делает некачественные фото, большой вес в 219 г, маломощная реверсивная зарядка.
Технические характеристики Xiaomi 14 Ultra:
- Дисплей: 6.73 дюйма, AMOLED, 1440 x 3200 пикс.
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Камера: пять сенсоров (50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 15
- Вес: 219.8 г
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
Этот смартфон продается по цене от 14 тыс. грн до 18 тыс. грн. Самый высокий ценник имеют модели с памятью объемом 12 и 512 ГБ соответственно. Цвета корпуса: пурпур, черный, белый, бирюзовый.
Плюсы: работа камеры на 200 Мп с цифровым приближением 4x, яркий дисплей и хорошее защитное стекло, емкая батарея.
Минусы: огромное количество предустановленных приложений, слабые фото при сверхширокоугольной съемке, мешающий виртуальный датчик приближения, отсутствие поддержки microSD.
Технические характеристики Redmi Note 13 Pro 5G:
- Дисплей: 6.67" AMOLED — 1220 x 2712
- Чип: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
- Камера: 3 (200 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5100 мАч
- ОС: Android 15
- Вес: 187 г.
Xiaomi 14T Pro
Смартфон модели Xiaomi 14T Pro доступен по цене от 33 тыс. грн до 35 тыс. грн. Корпус может быть серого, голубого или черного цветов. Есть модели с памятью 12 и 512 ГБ, есть — 12 ГБ и 1 ТБ.
Частота обновления экрана составляет 144 Гц, что делает его очень быстрым и отзывчивым — это, несомненно плюс. Также положительными сторонами смартфона являются быстрые проводная и беспроводная зарядки, высокая производительность чипсета, работа основной камеры, поддержка Wi-Fi 7.
Их недостатков следует упомянуть сверхширокоугольную съемку без автофокуса, плохую фокусировку телеобъектива, перегревы и, как следствие, потерю производительности, низкое качество селфи-камеры.
Технические характеристики:
- Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, 1220 x 2712 пикс.
- Чип: MediaTek Dimensity 9300 Plus
- Камера: тройная (50 MP + 50 MP + 12 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OС: Android 15
- Вес: 209 г.
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