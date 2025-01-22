Рейтинг преміальних смартфонів Xiaomi 2025 року: моделі від 13 тисяч гривень (відео, фото)

До рейтингу потрапили такі моделі, як Poco X6 Pro, Redmi K60 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Redmi Note 13 Pro 5G, Xiaomi 14T Pro.

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Нещодавно ми писали про бюджетні смартфони компанії Xiaomi, які можна купити в Україні від 3,5 тис. грн. А в сьогоднішньому матеріалі Фокус розповість про преміальні телефони відомого китайського бренду, характеристики та актуальні ціни.

Xiaomi Poco X6 Pro

Цей смартфон продається в Україні за ціною від 13,5 тис. грн до 16 тис. грн, згідно з сайтом mi.ua. Ціна варіюється залежно від обсягу пам'яті — 8 ГБ і 256 ГБ або 12 ГБ і 512 ГБ відповідно. Телефон доступний у чорному, жовтому, сірому кольорах.

Переваги апарата такі: чітка і яскрава картинка з високою частотою оновлення, висока швидкість зарядки, хороші знімки в будь-який час доби, швидкий відгук.

Недоліки: мазка поверхня задньої кришки корпусу, погана стабілізація відео, Always On Display сильно обмежений у функціоналі.

Смартфон Xiaomi Poco X6 Pro Фото: Aliexpress

Технічні характеристики Poco X6 Pro:

Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, 1220 x 2712 пікс.

Чип: MediaTek Dimensity 8300 Ultra

Камера: потрійна (64 MP + 8 MP + 2 MP)

Батарея: 5000 мАг

ОС: Android 15

Вага: 186 г

Xiaomi Redmi K60 Pro

Цей преміальний смартфон продається в Україні за ціною від від 22 тис. грн до 26,4 тис. грн. Тут теж, як і завжди, на цінник впливає обсяг пропонованої пам'яті.

Переваги, хороша яскравість і частота оновлення екрана, потужний чипсет, сенсор Sony з оптичною стабілізацією у головній камері, швидка дротова зарядка, підтримка бездротової зарядки до 30 Вт.

Недоліки: у камери немає об'єктива з оптичним зумом, неможливість використання карти пам'яті через відсутність місця в лотку SIM-карт.

Технічні характеристики:

Дисплей: 6.67 дюйма, OLED, 1440 x 3200 пікс.

Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Камера: потрійна (54 MP + 8 MP + 2 MP)

Батарея: 5000 мАг

ОС: Android 14

Вага: 205 г

Xiaomi 14 Ultra

Цей преміальний смартфон продається за 45 тис. грн. Об'єм пам'яті становить 16 і 512 ГБ. Доступний від у чорному та білому кольорах. За додаткові 6,5 тис. грн можна придбати комплект для фотозйомки Photography Kit.

Головною його перевагою є основна камера з 3.2 і 5-кратним зумом і лазерним автофокусом. Також у плюси можна записати MOLED-дисплей з адаптивною частотою оновлення та захистом від мерехтіння, швидке дротове та бездротове заряджання.

З мінусів: автономність гірша, ніж у середньостатистичного смартфона, передній об'єктив без автофокусу і робить неякісні фото, велика вага 219 г, малопотужна реверсивна зарядка.

Xiaomi 14 Ultra Фото: xiaomiui.net

Технічні характеристики Xiaomi 14 Ultra:

Дисплей: 6.73 дюйма, AMOLED, 1440 x 3200 пікс.

Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: п'ять сенсорів (50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP)

Батарея: 5000 мАг

OS: Android 15

Вага: 219.8 г

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Pro 5G

Цей смартфон продається за ціною від 14 тис. грн до 18 тис. грн. Найвищий цінник мають моделі з пам'яттю об'ємом 12 і 512 ГБ відповідно. Кольори корпусу: пурпур, чорний, білий, бірюзовий.

Плюси: робота камери на 200 Мп з цифровим наближенням 4x, яскравий дисплей і гарне захисне скло, ємна батарея.

Мінуси: величезна кількість встановлених застосунків, слабкі фото під час надширококутної зйомки, віртуальний датчик наближення, що заважає, відсутність підтримки microSD.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Pro 5G Фото: Florian Schmitt

Технічні характеристики Redmi Note 13 Pro 5G:

Дисплей: 6.67" AMOLED — 1220 x 2712

Чип: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Камера: 3 (200 MP + 8 MP + 2 MP)

Батарея: 5100 мАг

ОС: Android 15

Вага: 187 г.

Xiaomi 14T Pro

Смартфон моделі Xiaomi 14T Pro доступний за ціною від 33 тис. грн до 35 тис. грн. Корпус може бути сірого, блакитного або чорного кольорів. Є моделі з пам'яттю 12 і 512 ГБ, є — 12 ГБ і 1 ТБ.

Частота оновлення екрана становить 144 Гц, що робить його дуже швидким і чуйним — це, безсумнівно, плюс. Також позитивними сторонами смартфона є швидкі дротова і бездротова зарядки, висока продуктивність чипсета, робота основної камери, підтримка Wi-Fi 7.

З їхніх недоліків слід згадати надширококутну зйомку без автофокусу, погане фокусування телеоб'єктива, перегріви і, як наслідок, втрату продуктивності, низьку якість селфі-камери.

Смартфон Xiaomi 14T Pro Фото: niuxtech.lt

Технічні характеристики:

Дисплей: 6.67 дюйма, AMOLED, 1220 x 2712 пікс.

Чип: MediaTek Dimensity 9300 Plus

Камера: потрійна (50 MP + 50 MP + 12 MP)

Батарея: 5000 мАг

ОС: Android 15

Вага: 209 г.

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