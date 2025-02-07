Стала відома дата запуску флагмана Xiaomi 15 Ultra: коли його чекати в Україні

Xiaomi 15 Ultra буде оснащений чипом Snapdragon 8 Elite і акумулятором ємністю 6000 мАг.

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З'явився витік, який повідомляє про дату запуску флагмана Xiaomi 15 Ultra в Китаї і в світі. Про це пише GSM Arena.

Більшість інсайдерів сходяться на думці, що пристрій буде запущено в Китаї наприкінці цього місяця, а потім відбудеться глобальний запуск на MWC Barcelona, виставці, що пройде з 3 по 6 березня 2025 року. Це означає, що в Європі та Україні модель з'явиться через кілька місяців. Xiaomi зберігає мовчання про запуск, але тепер витік говорить, що флагман Ultra буде представлений 26 лютого.

Крім того, пристрій також було помічено в короткому практичному відео, що демонструє оновлений "острів" камери з чотирма видимими датчиками. Дизайн схожий на той, що був помічений у недавньому витоку про пристрій, але ця версія відрізняється матовим корпусом.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra

Згідно з останніми чутками про специфікації, 15 Ultra буде оснащений основною камерою 1-дюймового типу з датчиком Lytia LYT-900, перископічним телеоб'єктивом 200 Мп (ISOCELL HP9), телеоб'єктивом ближньої дії 50 Мп (IMX858) і надширококутним 50 Мп (ISOCELL JN5).

Очікується, що пристрій також отримає 6,8-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю 2K і частотою оновлення 120 Гц. Телефон буде оснащений чипом Snapdragon 8 Elite і акумулятором ємністю 6000 мАг з дротовою зарядкою 90 Вт і бездротовою зарядкою 50 Вт.

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Також ми писали, що експерти назвали найуспішніший бренд смартфонів у 2024 році. Частка Xiaomi на світовому ринку зросла на один процентний пункт у річному обчисленні, тоді як частки Samsung і Apple впали на таку саму величину.