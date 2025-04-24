Найкращі камерофони 2025 року: Samsung Galaxy S25 Ultra, Xiaomi 15 Ultra та інші (фото)

Смартфони Pixel 9 Pro, Galaxy S25 Ultra, OPPO Find X8 Pro і Xiaomi 15 Ultra увійшли до рейтингу чемпіонів з дальнього зуму. Дізнайтеся, яка модель перемогла.

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Про це пише видання androidauthority.com.

Експерти протестували Pixel 9 Pro, Galaxy S25 Ultra, OPPO Find X8 Pro і Xiaomi 15 Ultra і за підсумком склали таку таблицю з даними для порівняння:

Periscope Zoom Pixel 9 Pro XL Galaxy S25 Ultra Find X8 Pro Xiaomi 15 Ultra Aperture

f/2.8

f/3.4

f/4.3

f/2.6

Sensor Size

1 / 2.55

1 / 2.52

1 / 2.51

1 / 1.4

Megapixels

48MP

50MP

50MP

200MP

Focal Length

113mm

111mm

135mm

100mm

Zoom factor

5x

5x

6x

4.3x

Xiaomi 15 Ultra має значну перевагу з точки зору ключових характеристик. У нього найбільший датчик (хоча і розділений на більшу кількість дрібніших пікселів) і найширша апертура з усіх. У решти трьох моделей датчики зображення приблизно однакового розміру, але у Find X8 Pro найвужча апертура, що, можливо, робить його найслабшим з усіх.

Тести 10-кратного зуму смартфонів

Galaxy S25 Ultra відзначився поганою аберацією об'єктива при 10-кратному зумі — є невеликий шум, видимий на переходах між світлом і тінню.

Pixel 9 Pro XL також показав під час тестів невелику кількість шуму на темніших місцях кадру, імовірно, там, де алгоритм HDR телефону освітлив тіні, що також пояснює відсутність контрасту.

OPPO також продемонстрував деякий шум, що виникає навіть у цих добре освітлених умовах, через що зображення виглядало надто гладким при 10-кратному зумі. Однак телефон добре впорався із забезпеченням яскравої насиченості кольорів і контрастності, чого не можна сказати про Google або Samsung, але його баланс білого не бездоганний.

Але все, що OPPO робить добре, Xiaomi робить краще, дійшли висновку тестувальники. Він точно відобразив деталізацію, у темних частинах сцени не було помітного шуму і не було очевидної надмірної різкості.

Смартфони Pixel 9 Pro, Galaxy S25 Ultra і Xiaomi 15 Ultra Фото: androidauthority.com

Як працює 30-кратний зум телефонів

При 30-кратному збільшенні на Pixel 9 Pro XL дрібний текст на фото був абсолютно нерозбірливий, а деталі досить розмиті. Xiaomi 15 Ultra виявився лише трохи кращим з точки зору читання тексту, але деталі іншої частини сцени також дуже розмиті.

Дивно, але OPPO Find X8 Pro і Samsung Galaxy S25 Ultra найкраще розрізняють текст. Більш агресивний прохід різкості OPPO працює добре. Хоча текст на фото виглядав трохи криво. Текст Galaxy S25 Ultra був розбірливий, але решта сцени була занадто м'яка, а тому розмита.

Знімок великого об'єкта у Google Pixel 9 Pro XL і Samsung Galaxy S25 Ultra був м'яким і найбільш розмитим, навіть при яскравому денному освітленні. Відсутність різкості по краях спостерігалася у Samsung, та й Pixel виявився не набагато кращим.

OPPO впорався із завданням краще, але не набагато. Його сильна залежність від програмної обробки вносить додаткові деталі, але результат виглядає "плоским" і не реалістичним. Проте в результаті виходить зображення з набагато чіткіше окресленими краями і дрібними деталями, ніж у Pixel або Galaxy, що дає телефону перевагу.

Результат Xiaomi ще кращий, з більш природним виглядом деталей, суцільними кольорами і не надто великим спотворенням. Знову ж таки, різкість і шумозаглушення зведені до мінімуму. Однак Xiaomi 15 Ultra не бездоганний. Очевидно, що задіяно деяку багатокадрову обробку, внаслідок чого частини зображення містять більше деталей, ніж в інших смартфонів. Проте, це помітно тільки при збільшенні, і його 30-кратний результат більш різкий, ніж три інших.

Переможець — Xiaomi 15 Ultra

Безсумнівно, Xiaomi 15 Ultra — найкращий із чотирьох телефонів із зумом на великі відстані. Він дає найстабільніші результати за яскравого і тьмяного освітлення і захоплює найяскравіші деталі. Це не беззастережна перемога, оскільки багато його результатів виходять недоекспонованими, але він, безумовно, найкращий у створенні фотографій з великих відстаней. З огляду на його надійні характеристики, експерти оголосили цей смартфон переможцем, оскільки його 30-кратні можливості вельми вражають при скромному об'єктиві 4,3x.

Раніше ми писали, що експертами названо найкращий смартфон 2025 року. Фахівці часто називають найкращими смартфонами моделі від Samsung або Google. Однак на олімп слави потихеньку підіймається нова "зірка" — OnePlus 13, який вже вважають найкращим телефоном 2025 року.