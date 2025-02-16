5 налаштувань, які користувачі смартфона Galaxy S25 Ultra повинні змінити негайно

Серед важливих налаштувань — роздільна здатність дисплея, панель додатків, екран блокування.

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Ось — 5 важливих функцій, які важливо замінити після купівлі Galaxy S25 Ultra. Про це пише Android Police.

Роздільна здатність дисплея

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: Gagadget

Samsung не самотній у тому, що відразу встановлює на своїх телефонах роздільну здатність 1080p. Це захід економії батареї, оскільки налаштування QHD+ споживає більше енергії, але я не став переплачувати за шикарний дисплей, щоб не отримати від нього максимум. На додаток до налаштування роздільної здатності ви також можете захотіти погратися з повзунком яскравості, який керує насиченістю кольорів на дисплеї.

Панель додатків

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Gagadget

Samsung нарешті має панель додатків у своєму лаунчері. На жаль вона відключена за замовчуванням. Потрібно відкрити свої додатки і відсортувати їх в алфавітному порядку. З якоїсь дивної причини саме це змушує вашу скриньку застосунків прокручуватися вертикально, тоді як Custom Order повертає до горизонтальної прокрутки застосунків. Це примха з бета-версії.

Об'єднання повідомлень і швидких налаштувань

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: androidauthority.com

Samsung перейняв одну з найгірших функцій з iOS, розділивши панель повідомлень і швидкі налаштування. Дратує необхідність перепрограмувати м'язову пам'ять і думати про те, з якого боку екрана я проводжу пальцем вниз. Це дає змогу відображати більше швидких перемикачів одним рухом. На щастя, Samsung дозволяє нам повернутися до старого стилю, возз'єднавши сповіщення зі швидкими налаштуваннями.

Значки екрана блокування

Смартфон Samsung Galaxy S25 Slim Фото: Sammy Fans

Samsung змінила налаштування за замовчуванням для завжди ввімкненого дисплея, і тепер замість карток вибираються значки. Спочатку це може здатися не проблемою, але це не ті значки, про які зазвичай думають на екрані блокування. Замість значків сповіщень, розташованих під часом, значки забиті у верхньому лівому кутку телефону.

Коротка інформація

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: Скриншот

Потрібно зайти в додаток Samsung Health і встановити дозволи. Це простий процес, щойно стає зрозуміло, що потрібно це зробити. Також слід зайти в налаштування Now Brief і вибрати, з яких додатків він може витягувати та відображати інформацію.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 підтримує супутниковий зв'язок, але є підступ. Samsung не співпрацює з постачальниками супутникового зв'язку, незважаючи на те, що оснастила новий флагман усім необхідним обладнанням.