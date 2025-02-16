5 настроек, которые пользователи смартфона Galaxy S25 Ultra должны изменить немедленно

Среди важных настроек — разрешение дисплея, панель приложений, экран блокировки.

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Вот — 5 важных функций, которые важно заменить после покупки Galaxy S25 Ultra. Об этом пишет Android Police.

Разрешение дисплея

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: Gagadget

Samsung не одинок в том, что сразу устанавливает на своих телефонах разрешение 1080p. Это мера экономии батареи, так как настройка QHD+ потребляет больше энергии, но я не стал переплачивать за шикарный дисплей, чтобы не получить от него максимум. В дополнение к настройке разрешения вы также можете захотеть поиграть с ползунком яркости, который управляет насыщенностью цветов на дисплее.

Панель приложений

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: Gagadget

Samsung наконец-то имеет панель приложений в своем лаунчере. К сожалению он отключен по умолчанию. Нужно открыть свои приложения и отсортировать их в алфавитном порядке. По какой-то странной причине именно это заставляет ваш ящик приложений прокручиваться вертикально, в то время как Custom Order возвращает к горизонтальной прокрутке приложений. Это причуда из бета-версии.

Объединение уведомлений и быстрых настроек

Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra Фото: androidauthority.com

Samsung перенял одну из худших функций из iOS, разделив панель уведомлений и быстрые настройки. Раздражает необходимость перепрограммировать мышечную память и думать о том, с какой стороны экрана я провожу пальцем вниз. Это позволяет отображать больше быстрых переключателей одним движением. К счастью, Samsung позволяет нам вернуться к старому стилю, воссоединив уведомления с быстрыми настройками.

Значки экрана блокировки

Смартфон Samsung Galaxy S25 Slim Фото: Sammy Fans

Samsung изменила настройки по умолчанию для всегда включенного дисплея, и теперь вместо карточек выбираются значки. Сначала это может показаться не проблемой, но это не те значки, о которых обычно думают на экране блокировки. Вместо значков уведомлений, расположенных под временем, значки забиты в верхнем левом углу телефона.

Краткая информация

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: Скриншот

Нужно зайти в приложение Samsung Health и установить разрешения. Это простой процесс, как только становится понятно, что нужно это сделать. Также следует зайти в настройки Now Brief и выбрать, из каких приложений он может извлекать и отображать информацию.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох. Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.