Найпотужніші смартфони OnePlus: топ 5 моделей із хорошими чипами та батареями (відео)

Нещодавно Фокус розповідав про найкращі смартфони Google Pixel, а в сьогоднішньому матеріалі йтиметься про флагманські моделі OnePlus, оснащені потужними чипами і ємними батареями до 6100 мАг.

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До рейтингу потрапили смартфони OnePlus 13, OnePlus Ace 3 Pro, OnePlus 13R, OnePlus Ace 5 Pro і OnePlus 12.

OnePlus 13

Флагманський екран OnePlus 13 дає змогу знижувати частоту оновлення зі 120 до 1 Гц для економії заряду батареї, але не це є його головною перевагою, а камери, які роблять чудові фото і добре знімають відео. Радує і можливість вибрати моделі з 12, 16 або 24 ГБ ОЗП. Смартфон обладнаний ємним акумулятором на 600 мАг і продуктивним чипом Snapdragon 8 Elite, що при тестуванні дало йому можливість отримати 92 бали, згідно з даними nanoreview.net.

З мінусів тестувальники виділили перегрівання під час навантажень, неможливість телеоб'єктива фокусувати близько до об'єкта, відсутність комплектного адаптера живлення на 100 Вт (для моделей, які постачаються в ЄС, — прим. ред.), підтримку eSIM не всіма моделями, відсутність інформації про терміни оновлення програмного забезпечення.

Огляд OnePlus 13

Технічні характеристики OnePlus 13:

Екран: 6,82 дюйма, AMOLED, 1440 x 3168 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: 50 МП + 50 МП + 50 МП

Акумулятор: 6000 мАг

ОС: Android 15

Вага: 213 г

OnePlus Ace 3 Pro

Смартфон отримав від розробників новітній чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, що гарантує його високу продуктивність. Автономність протягом декількох днів телефону забезпечить батарея ємністю 6100 мАг. Цей показник вищий, ніж у флагманської 13-ї моделі, про яку йшлося вище.

Камери тут, звісно, підкачали і не можуть похвалитися чудовою якістю фото, але для викладання знімків у соцмережі — цілком згодяться. Обсяг ОЗП може становити або 12, або 16 ГБ. Загалом, від тестувальників ця модель отримала 86 балів, що досить непогано.

Огляд OnePlus Ace 3 Pro

Технічні характеристики OnePlus Ace 3 Pro:

Дисплей: 6.78 дюйма, AMOLED, 1264 x 2780 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: 50 МП + 8 МП + 2 МП

Батарея: 6100 мАг

ОС: Android 14

Вага: 212 г.

OnePlus 13R

Смартфон має 50-мегапіксельний сенсор від компанії Sony, що дає йому можливість гідно знімати в денний і вечірній час. Спритний процесор Snapdragon 8 Gen 3 і пам'ять UFS 4.0 гарантують користувачеві високу швидкість передавання й оброблення даних. Операційна система OxygenOS може похвалитися багатим функціоналом під стать флагманським пристроям. Динаміки звучать чисто — без зайвих звуків. Пам'ять може становити 12 або 16 ГБ.

Мінуси теж є: так, селфі-камера та надширококутний датчик мають проблеми з деталізацією, а відсутність автофокусу погіршують чіткість знімків, особливо в русі. Смартфон комплектується зарядним пристроєм лише для деяких ринків, а не для всіх країн без винятку. Під час тестування він набрав 86 балів.

Огляд OnePlus 13R

Технічні характеристики OnePlus 13R:

Дисплей: 6.78 дюйма, AMOLED, 1264 x 2780 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: 50 МП + 8 МП + 50 МП

Батарея: 6000 мАг

ОС: Android 15

Вага: 206 г.

OnePlus Ace 5 Pro

Смартфон має під капотом ємний кремній-вуглецевий акумулятор на 6100 мАгод, чип Snapdragon 8 Elite, що працює разом з операційною системою Android 15 і пам'яттю на 12 або 16 ГБ. За результатами тестів він набрав 89 балів.

Експерти відзначають хорошу роботу його 6.78-дюймового AMOLED-екрану роздільною здатністю 1264 x 2780 пікселів, непогані знімки основної камери. Максимальна потужність заряду становить 100 Вт. Бездротова зарядка відсутня, зате дротова досить спритна: з 0 до 55% за 15 хвилин. Час повного заряджання становить 36 хвилин.

Огляд OnePlus Ace 5 Pro

Технічні характеристики OnePlus Ace 5 Pro:

Дисплей: 6.78 дюйма, AMOLED, 1264 x 2780 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Камера: 50 МП + 8 МП + 2 МП

Батарея: 6100 мАг

ОС: Android 15

Вага: 217 г.

OnePlus 12

Дисплей цього пристрою вирізняється дуже високою яскравістю — 4500 ніт, при цьому частота оновлення досягає 120 Гц. Її можна знизити до 1 Гц для економії енергії.

Камери отримали 3-кратний оптичний зум і відмінну стабілізацію, тож відеоряд вийде плавним і привабливим. Батарея ємністю 5400 мАг може заряджатися від 50-ватної бездротової зарядки.

Експертів розчарувала сертифікація IP65, що гарантує пило- та вологозахист. вони вважають, що модель могла б отримати від розробників і кращий захист. А ще вони вважають смартфон важким. Загалом за результатами тестів він набрав 87 балів.

Огляд OnePlus 12

Технічні характеристики OnePlus 12:

Дисплей: 6.82 дюйма, AMOLED, 1440 x 3168 пікс.

Чипсет: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камера: 50 МП + 64 МП + 48 МП

Батарея: 5400 мАг

ОС: Android 15

Вага: 220 г.

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