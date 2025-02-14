Власникам Android-смартфонів заборонять використовувати деякі функції: чому і які

Для боротьби з шахрайством Android 16 може заборонити завантаження сторонніх додатків або надання доступу до спеціальних можливостей під час розмови по телефону.

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Google працює над новою функцією безпеки для Android, яка не дозволить змінювати деякі конфіденційні налаштування під час телефонних дзвінків. Про це пише Android Authority.

Для боротьби з цими шахраями Google працює над новою функцією безпеки для Android 16, яка блокує зміну певних конфіденційних налаштувань під час телефонних дзвінків. Це ускладнить шахраям завдання і змусить людей двічі подумати, перш ніж встановлювати або вмикати шкідливе ПЗ.

Коли телефонний шахрай знаходить потенційну жертву, він шукає способи змусити жертву відправити йому гроші або особисті дані. Часто це включає в себе обман, що змушує її встановити шкідливе ПЗ, а потім надати йому доступ до конфіденційних дозволів, таких як доступ до спеціальних можливостей.

Однак середньостатистична людина, ймовірно, не знає, як завантажувати додатки на Android, тому шахрай залишається на лінії, щоб провести її через увесь процес. Ось тут-то і вступить у справу нова функція безпеки Android 16. Android 16 визначить, коли активний телефонний дзвінок, і потім заборонить увімкнути дозвіл на стороннє завантаження. Це згідно з рядками в Android 16 Beta 2:

Дозволити додаткам інсталювати інші додатки під час телефонного дзвінка заборонено. "%1$s Шахраї часто просять про такі дії під час розмов під час телефонних дзвінків, тому їх заблоковано, щоб убезпечити вас. Якщо хтось, кого ви не знаєте, підказує вам виконати цю дію, це може бути шахрайством." .

Дозвіл на стороннє завантаження, що дає змогу додаткам встановлювати інші додатки, за замовчуванням вимкнено з міркувань безпеки, оскільки безліч шкідливого ПЗ поширюється за межами офіційних магазинів додатків. Його необхідно увімкнути, перейшовши в Налаштування — Додатки — Спеціальний доступ до додатків — Встановлення невідомих додатків. Користувачі з увімкненим Розширеним режимом захисту не можуть перемикати цей дозвіл саме через ризики безпеки.

Хоча ця функція блокує стороннє завантаження під час дзвінків, шахраї можуть попросити жертву повісити слухавку, завантажити застосунок і передзвонити. По-перше, цей додатковий крок вносить перешкоди, які можуть порушити потік шахрая і викликати у жертви підозри.

Важливим є те, що діалогове вікно, яке відображається під час спроби ввімкнути дозвіл на стороннє завантаження, попереджає, що шахраї часто запитують цю дію під час дзвінків, і радить бути обережнішими, якщо надсилає невідомий абонент. Це попередження може змусити деяких людей переглянути легітимність абонента, що телефонує, і не дати їм стати жертвами.

Що робити, якщо дозвіл на стороннє завантаження вже ввімкнено або, що ще гірше, застосунок шахрая перебуває в Google Play Store? Android 16 також блокує увімкнення певних конфіденційних дозволів, таких як доступ до спеціальних можливостей, під час активних телефонних дзвінків. Надання доступу до спеціальних можливостей дає змогу застосунку зчитувати екран і виконувати дії від імені користувача — потужна комбінація, яка може дати шкідливому програмному забезпеченню повний контроль над пристроєм. Цей додатковий рівень захисту скоротить кількість успішних телефонних шахрайств.

Ці нові функції безпеки поки не активні в Android 16 Beta 2, але вони будуть готові до публічного релізу Android 16 наприкінці цього року. Вони засновані на функції Enhanced Confirmation Mode, представленої в Android 15, яка ускладнює отримання доступу до конфіденційних дозволів для сторонніх додатків.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.