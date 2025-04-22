"Думал, ты мой лучший друг": после речи брата невесты на свадьбе гости плакали от смеха

Свадебный тост, произнесенный перед 250 гостями братом невесты и его лучшим другом в Балтиморе (США), собрал более 380 тысяч просмотров. Это было повторение культовой сцены из популярного сериала "Друзья".

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Смешной ролик опубликован в TikTok.

Дэвид, 32-летний брат невесты, создал незабываемый момент на свадьбе своей 28-летней сестры Сары Бет и 31-летнего друга Джордана, воссоздав знаменитую сцену из культового американского ситкома.

Сцена из сериала

"Я думал, что ты мой лучший друг! Это моя сестра! Мой лучший друг и моя сестра! Я не могу в это поверить!" — воскликнул Дэвид в микрофон, обращаясь к паре во время церемонии, что вызвало волну смеха и аплодисментов среди гостей.

Фанаты сериала "Друзья" мгновенно узнали отсылку к сцене из 15 эпизода 5 сезона, где Росс Геллер (Дэвид Швиммер) эмоционально реагирует на новость об отношениях между своим лучшим другом Чендлером Бингом (Мэтью Перри) и младшей сестрой Моникой (Кортни Кокс).

"Нам очень понравилась речь, поскольку мы большие поклонники сериала. Гости были в восторге!" — поделились Сара Бет и Джордан.

Подобно Россу в "Друзьях", Дэвид успокоился и обнял своего лучшего друга, прежде чем продолжить свою речь: "Сара Бет, я должен был догадаться, что за все те выходки, которые я делал, чтобы раздражать тебя, однажды ты мне отплатишь. Боже, как же ты мне отплатила. Серьезно, Джордан, посмотри, какая красивая Сара сегодня. Не испорти это", — сказал Дэвид.

Все обо всем знали

Затем, обращаясь ко всем гостям, он добавил: "Я не могу поверить, мой лучший друг и моя сестра! И вы все знали, но не сказали мне!".

"Это может быть на самом деле Росс Геллер", — прокомментировал один из пользователей TikTok. Другой добавил: "Он согласился на эту свадьбу только для того, чтобы воспроизвести эту культовую сцену из "Друзей".

Сара Бет и Джордан, которые начали встречаться в 2014 году, не могли и мечтать о более памятном свадебном тосте, который теперь останется в сердцах их гостей и тысяч интернет-пользователей.

Брат невесты произнес смешной тост

Иногда даже мелкая деталь может испортить идеально спланированную свадьбу. Так, в Нью-Дели отец невесты решил отменить церемонию, как только увидел, как будущий зять зажигательно танцует под песню из фильма "Злодей" под названием "Что скрывается под блузкой". Поведение жениха оказалось слишком вызывающим и не соответствовало представлениям семьи о приличиях.

А в Миннесоте (США) 23-летняя Дженнифер Мейер потратила более 600 долларов на свадебные приглашения, но после их рассылки с ужасом обнаружила орфографическую ошибку, которая значительно испортила внешний вид и впечатление от всей полиграфии.