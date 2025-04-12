Наречена втратила сукню на власному весіллі: як це могло з нею статися (фото)

Британка розповіла про інцидент, який міг зіпсувати найважливіший день її життя. Відео з моментом усвідомлення того, що її весільна сукня зникла, зібрало понад пів мільйона переглядів

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Ця історія, вперше опублікована у TikTok, вразила інтернет-спільноту.

30-річна Даніель Олівія Літ із Ланкаширу, Велика Британія, пережила справжній кошмар, коли усвідомила, що її весільна сукня зникла всього за кілька годин до урочистої церемонії в іспанській Марбельї.

Нервовий зрив у нареченої

Наречена планувала ідеальне весілля у рідному місті. Прибувши до Іспанії за два дні до урочистої події, вона з родиною зупинилася на віллі, розташованій за півтори години від місця святкування. Утім, у визначальний день весільне вбрання та фата зникли.

"У мене був справжній нервовий зрив. Я зробила весь макіяж, зачіску, але весільної сукні на манекені все ще не було. Попросила сестру з'ясувати, що відбувається, і ось тут все почалося. Вона сказала: "Ми не можемо знайти твою сукню та фату". Після цього почалась паніка", — зізналася Даніель в інтерв'ю Newsweek.

Зникнення весільної сукні

Як з’ясувалось, сукня могла залишитися на віллі за годину їзди від готелю. Оскільки до церемонії залишалося лише чотири години, єдиною надією для нареченої став її коханий.

"Врешті-решт він знайшов велику коробку за дверима на віллі та чорну коробку з моєю фатою і показав нам по FaceTime. Я могла б кричати від щастя", — поділилася Даніель.

У жінки на весіллі стався нервовий зрив Фото: TikTok

Через півтори години чоловік доставив весільне вбрання до готелю — саме вчасно для фотосесії нареченої.

"Я намагалася зберігати спокій протягом усього часу, оскільки не хотіла, щоб це зіпсувало весь ранок. У нас було дивовижне свято, і люди досі говорять про наше весілля", — підсумувала щаслива наречена.

Реакція глядачів у мережі

Відео зі справжньою весільною драмою зібрало 511 тисяч переглядів і безліч коментарів від користувачів TikTok.

"Це те, про що людям сняться кошмари!" — написав один із коментаторів.

"Ти могла б вийти заміж у тому, що була одягнена на відео, це виглядає так розкішно", — зауважила інша користувачка, маючи на увазі елегантний наряд Даніель.

Часом дрібниці можуть зруйнувати навіть детально сплановане весілля. Раніше Фокус писав, що у Нью-Делі батько нареченої скасував церемонію, щойно побачив, як майбутній зять енергійно танцює під пісню з фільму "Лиходій" під назвою "Що ховається під блузкою". Таке видовищне шоу явно не відповідало уявленням родини.

Інша ситуація сталася в Міннесоті (США), де 23-річна Дженніфер Меєр витратила понад 600 доларів на весільні запрошення. Проте після їх розсилки дівчина помітила прикру орфографічну помилку, яка зіпсувала враження від усього оформлення.