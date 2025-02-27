Наречена замовила весільний портрет: вона не сказала ані слова, побачивши результат (фото)

На опублікованих кадрах можна побачити, що жінка розгублено дивиться на картину, на якій майже нічого немає, окрім фону.

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Художницю Ребеку Лорд-Джонсон запросили на весілля у Вікторію (Австралія), щоб намалювати портрет молодят у розкішних інтер’єрах. Коли наречена Абріда прибула на місце події, то захотіла оцінити картину на ранніх стадіях. Побачивши роботу майстрині, жінка не знала, що й думати. Запис її контрастних емоцій розлетівся мережею, зібравши понад 56 мільйонів переглядів.

На опублікованих кадрах можна побачити, що жінка розгублено дивиться на картину, на якій немає нічого, окрім фону.

Наречена була дуже розчарованою

"Зазвичай я починаю свої картини з портретів, тому картина виглядає вишукано з самого початку. У цьому випадку потрібно було заощадити час, грубо зафарбувавши задній план", — зізнається художниця, яка навіть спробувала закрити нареченій огляд, щоб вона не бачила роботу.

Це не спрацювало. Абріда виглядала дуже розчарованою. Її реакція змусила Ребеку відчути сильний стрес. Втім, майстриня чудово знала, що у підсумку зможе створити ідеальний весільний портрет, який пара берегтиме довгі роки.

Художниця почала малювати, створивши фон Фото: Rebekka Lord-Johnson | Painter

"Немає нічого кращого, ніж трохи адреналіну. Я люблю здоровий скептицизм з боку гостей, але коли це наречений і наречена, то це трохи інше", — додає художниця.

Картина була завершена приблизно за п'ять годин, але Лорд-Джонсон витратила ще 15 годин на доопрацювання деталей. Зайве говорити, що коли наречена повернулася, щоб подивитися на результат пізніше ввечері, то була просто приголомшена побаченим.

Думки спільноти

Користувачі мережі у коментарях почали активно ділитися своїми враженнями та думками.

"Це найкраще весілля в прямому ефірі", — написав один з них;

Інший додав: "Це, мабуть, найкращий весільний живопис, який я коли-небудь бачив";

"Це прекрасно! Не можу уявити, як працювати під таким тиском, але ви це зробили!" — похвалила художницю наступна глядачка;

Ще хтось написав: "Ось чому художники ховають свої роботи, поки не закінчать. Стрес цілком зрозумілий".

Повідомляється, що весільна церемонія відбулась в листопаді 2024 року в австралійській Вікторії.

Цікаво, як дрібниці можуть зруйнувати весільні плани. Наприклад, у Нью-Делі батько нареченої прийняв радикальне рішення скасувати церемонію, коли побачив майбутнього зятя, який виконував танець під пісню "Що ховається під блузкою" з кінострічки "Лиходій".

Інакша історія трапилась в США, де 23-річна Дженніфер Меєр з Міннесоти інвестувала понад 600 доларів у виготовлення весільних запрошень. На жаль, лише після розсилки вона помітила незначну, але досить неприємну орфографічну помилку в тексті.