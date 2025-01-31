Наречена витратила $600 на весільні запрошення, а потім помітила курйозну помилку (відео)

Замість того, щоб панікувати, жінка звернулася до компанії, яка надрукувала запрошення. Вона думала, що доведеться заплатити за заміну бланків.

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23-річна майбутня наречена Дженніфер Меєр, яка живе у Міннесоті (США), витратила понад $600 на весільні запрошення, а коли вони надійшли усім гостям, то виявила невелику, але прикру орфографічну помилку. Про це жінка розповіла у TikTok.

"Я замовила запрошення 19 січня, перечитала їх близько 20 разів і попросила батьків також перевірити. Ніхто навіть не помітив, що була зайва "d" у слові "wedding" (весілля)", — написала авторка історії.

Помилка у листівці

Коли Меєр вперше відкрила коробку, то відволіклась на деталі й не помітила помилки.

"Моя мама сказала: "О ні!". Спершу подумала, що вона жартує. Все, про що я тоді могла думати, це те, що доведеться платити за їхню переробку", — сказала Дженніфер в інтерв'ю Newsweek.

Запрошення на весілля надрукували з помилкою Фото: TikTok

Замість того, щоб панікувати, Меєр звернулась до компанії Minted, яка надрукувала запрошення, очікуючи, що їй доведеться заплатити за заміну. На її подив, фірма запропонувала передрукувати листівки без додаткових витрат.

"Обслуговування клієнтів було найкращим, з яким я працювала у весільній індустрії. В іншому випадку довелося б сподіватися, що люди не помітять", — сказала вона.

Реакція спільноти

Майєр поділилась запрошеннями на своїй сторінці в TikTok. Її відео зібрало понад 1,8 мільйона переглядів. Глядачі поспішили у коментарях поділитися своєю реакцією.

"Буквально поставив відео на паузу", — написав один з учасників обговорення;

Інший додав: "Мусив шукати в коментарях, щоб побачити, що це за помилка!".

Інші глядачі поділилися власними історіями про орфографічні помилки на весільних запрошеннях. "У нас було таке ж формулювання. Я не помітила, поки один з моїх друзів не сказав (звісно, вони всі були розіслані)", — зазначив один з юзерів. "Нічого страшного. У моїх запрошеннях було написано "сімдесятого лютого" замість "сімнадцятого", і я не помітила цього, поки не розіслала 40 запрошень", — прокоментувала наступна глядачка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що відео возз'єднання молодого хлопця та його коханої з несподіваною реакцією на це їхніх друзів завірусилось у TikTok. Курйозний момент зафіксувала камера, коли юнак заходить у кімнату, де на нього ніхто не чекав.

Крім того, молодята Аманда та Нейтан Гіббси стали інтернет-сенсацією, з’явившись на своєму весіллі розфарбованими у зелений колір, як головні герої культового мультфільму "Шрек". Їхні гості також дотримувалися дрес-коду, обравши костюми різних казкових персонажів, зокрема Пряникового Чоловічка, Джека Горобця з "Піратів Карибського моря" і Мікі Мауса.