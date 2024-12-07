"Позеленіли від щастя": гості на весіллі розсміялися, побачивши вбрання молодят (фото)

Замість традиційних весільних подарунків молодята попросили гостей зробити пожертвування на користь благодійних організацій, що займаються боротьбою з раком.

Молодята Аманда та Нейтан Гіббси стали інтернет-сенсацією, з’явившись на своєму весіллі розфарбованими у зелений колір, як головні герої культового мультфільму "Шрек". Їхні гості також дотримувалися дрес-коду, обравши костюми різних казкових персонажів, зокрема Пряникового Чоловічка, Джека Горобця з "Піратів Карибського моря" і Мікі Мауса. Про це пише видання The Mirror.

На кадрах, що знову завірусились в інтернеті, Натан з’являється в образі Шрека, а його наречена Аманда одягає руду перуку та оксамитову сукню принцеси Фіони.

Замість традиційних весільних подарунків молодята попросили гостей зробити пожертвування на користь благодійних організацій, що займаються боротьбою з раком. Таким чином їм вдалося зібрати 2000 фунтів стерлінгів.

Це відео зібрало понад 330 тисяч вподобань, багато позитивних реакцій та репостів. Користувачі соціальних мереж підтримали таку креативну ідею задля благодійності.

"Уявіть собі, що ви знайшли свою ідеальну пару й обоє можете робити отаке одне з одним — це так по-справжньому";

"Мило, мабуть, одна з найщасливіших пар на планеті";

"Радий за них";

"Аж позеленіли від щастя";

"Це просто зігріло моє серце".

Деякі учасники обговорення написали, що хотіли б побувати на такій церемонії й розмірковують про те, яке б казкове вбрання обрали б для виходу в світ.

Головні героїв мультфільму "Шрек" Фото: Disney

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