"Позеленели от счастья": гости на свадьбе рассмеялись, увидев наряды молодоженов (фото)

Вместо традиционных свадебных подарков молодожены попросили гостей сделать пожертвования в пользу благотворительных организаций, занимающихся борьбой с раком.

Молодожены Аманда и Нэйтан Гиббсы стали интернет-сенсацией, появившись на своей свадьбе раскрашенными в зеленый цвет, как главные герои культового мультфильма "Шрек". Их гости также придерживались дресс-кода, выбрав костюмы различных сказочных персонажей, в частности Пряничного Человечка, Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря" и Мики Мауса. Об этом пишет издание The Mirror.

На кадрах, которые снова завирусились в интернете, Натан появляется в образе Шрека, а его невеста Аманда надевает рыжий парик и бархатное платье принцессы Фионы.

Вместо традиционных свадебных подарков молодожены попросили гостей сделать пожертвования в пользу благотворительных организаций, занимающихся борьбой с раком. Таким образом им удалось собрать 2000 фунтов стерлингов.

Это видео собрало более 330 тысяч лайков, много положительных реакций и репостов. Пользователи социальных сетей поддержали такую креативную идею.

"Представьте себе, что вы нашли свою идеальную пару и оба можете делать вот такое друг с другом — это так по-настоящему";

"Мило, наверное, одна из самых счастливых пар на планете";

"Рад за них";

"Позеленели от счастья";

"Это просто согрело мое сердце".

Участники дискуссии также написали, что хотели бы побывать на такой церемонии и размышляют о том, какой бы сказочный наряд выбрали для выхода в свет.

Главные герои мультфильма "Шрек" Фото: Disney

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