Женщина с пышными формами щедро зарабатывает, играя роль "любимой на Рождество" (фото)

Самым богатым холостякам звезда социальных сетей предлагает раскошелиться на 600 долларов за "Платиновый пакет", чтобы наслаждаться ее компанией шесть часов.

Одинокие мужчины часто вынуждены избегать вопросов о своей личной жизни, когда возвращаются домой на зимние праздники. Одна изобретательная звезда OnlyFans, 29-летняя Джесения Ребекка, додумалась на этом зарабатывать. Она предлагает за щедрое вознаграждение сыграть роль "любимой на Рождество". Об этом пишет издание New York Post.

Модель из Майами (США) представила в своих социальных сетях три "Рождественских пакета". Их стоимость стартует со 150 долларов за час.

Одинокие мужчины, которые выбирают "Серебряный пакет", должны заплатить 250 долларов, а также вручить женщине подарок. В обмен на это она поужинает с ними в семейном кругу и расскажет несколько смешных шуток.

Те, кто заплатит 450 долларов за "Золотой пакет", повезут "любимую" на праздничную вечеринку, которая должна длиться не более трех часов. Там красавица расскажет милую историю о том, как познакомилась с клиентом, чтобы никто не догадался, что она работает по найму.

Модель нашла способ, как помочь одиноким мужчинам Фото: X / TheRealRebeccaJ

Самым богатым холостякам звезда OnlyFans предлагает раскошелиться на 600 долларов за "Платиновый пакет", чтобы наслаждаться ее компанией целых шесть часов. Бывшая стриптизерша обещает публично сказать клиенту "Я тебя люблю" и поцеловать в щеку.

Не чураясь тяжелой работы, Джесения даже возьмется помыть посуду после семейного ужина, чтобы продемонстрировать будущей свекрови и свекру трудолюбие.

Самым богатым холостякам звезда OnlyFans предлагает раскошелиться на 600 долларов за "Платиновый пакет" Фото: X / TheRealRebeccaJ

Впрочем, пользователи сети оценили ее бизнес-план с нескрываемым скепсисом.

"Это рецепт катастрофы", — заявил один недоброжелатель в комментариях;

Другой добавил: "Подожди, сейчас проверю свой банковский счет";

"А у тебя есть система скидок для постоянных клиентов?" — посмеялся третий юзер.

Хотя кое-кому такое предложение понравилось.

"Это удивительно", — отметил еще один участник обсуждения;

"А мне говорили, что любовь за деньги не купишь", — посмеялся другой.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что женщина, которая думала, что выходит замуж за "лорда", погрязла в долгах перед свадьбой. Меган Кларк работала в баре на острове, когда в ее жизнь вошел "лорд" Берти Андервуд. По ее словам, мужчина был очаровательным, добрым и заботливым, и ясно дал понять, что она ему интересна. Однако со временем женщина начала замечать подозрительные вещи.

Также мы рассказывали, что смертельно больной Джон МакМехон, бывший помощник менеджера городского совета Глазго (Великобритания), за считанные месяцы до смерти женился на "любви всей своей жизни". Свадьба пары состоялась в местном хосписе Марии Кюри.