Шесть самых опасных мифов о любви: они делают людей несчастными

Психологи собрали список из устоявшихся, но ошибочных представлений о любви, которые наносят наибольший вред отношениям.

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Психологи, биологи, антропологи и другие эксперты на протяжении многих десятилетий изучают роль любви в жизни человека. Например, поэтическое сравнение любви с безумством действительно получило научное подтверждение, одно исследование обнаружило сходство романтических ощущений с обсессивно-компульсивным расстройством.

По словам психологов, люди буквально переполнены всевозможными рассказами и чужими представлениями о любви с юных лет. Поэтому неудивительно, что часто наши представления о романтических отношениях идут в разрез с реальностью.

Фокус собрал шесть самых распространенных мифов о любви, которые по мнению экспертов, чаще всего становились причиной проблем в отношениях.

№1. Противоположности притягиваются

Исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, говорит о том, что типичный сценарий романтических комедий о двух противоположных личностях, которые влюбляются друг в друга, является статистически неточным.

Конечно, исследователи не утверждают, что люди с разными взглядами на мир не могут влюбиться друг в друга, но эта разница не является причиной их влюбленности. Скучная и простая истина заключается в том, что именно сходство в жизненных приоритетах и ценностях распаляет искру и становится фундаментом счастливых отношений.

Но какова причина того, что люди не редко выбирают диаметрально противоположных себе партнеров? Исследователи Жофи Чайбок и Питер Джонасон считают, что причин может быть две:

Инь и ян. Образ мышления, в котором нестабильность "противоположных" отношений ошибочно принимается за пылкую любовь. Различия в паре могут добавлять остроты отношениям, но никогда не подарят комфорта и безопасности, которые должны обеспечить любовь.

Пример из детства. Люди, которых привлекает фраза "противоположности притягиваются", могут подражать отношениям, которые они видели в детстве. Например, у таких людей могли быть крайне непохожие родители.

№2. Подростковые фантазии

Можно сколько угодно смеяться с таких подростковых фильмов как "Сумерки", но правда в том, что у каждого поколения были свои примеры проблемных фантазий в юношестве. И возможно, они все еще оказывают влияние уже на взрослые отношения.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Couple and Relationship Therapy, изучало "познание отношений" подростками. Оно показало, что подростки, в основном парни, могут иногда складывать для себя очень рискованные представления об отношениях. Например, сюда относится вера в "слепую любовь" или иными словами представление о том, что одного лишь чувства влюбленности достаточно для здоровых отношений. Также сюда вошла терпимость к контролирующему поведению, такому как манипулирование и насилие.

По словам экспертов, именно потому так важно определить не влияет ли ваше подростковое "я" на отношения во взрослой жизни.

№3. Пока смерть не разлучит нас

По словам психологов, люди буквально переполнены всевозможными рассказами и чужими представлениями о любви. Фото: Getty Images

Далеко не все отношения, даже самые красивые и вдохновляющие, могут длиться вечно. И даже те отношения, которые все же проходят испытание временем, могут меняться и трансформироваться.

Эксперты говорят, что любовь должна быть такой, какой вы хотите ее видеть, но несомненно динамичной. Привязываясь какому-то одному образу в своей голове, в котором нет места ни вам самим, ни вашему партнеру, вы рискуете сжечь собственные отношения.

№4. Женщины романтичнее мужчин

Основные советы в модных журналах строятся вокруг того, что женщинам необходимо больше романтики, чем противоположному полу.

Но исследование из журнала Singles in America показало, что 59% мужчин верят в любовь с первого взгляда в сравнении с 49% женщин. Биологический антрополог Хелен Фишер объясняет это тем, что мужчины очень визуально ориентированы.

"Они видят женщину, которая им нравится физически, что в свою очередь быстрее запускает систему романтической любви", — говорит Фишер.

Другое исследование показало, что мужчины более склонны идеализировать отношения и романтических партнеров. Эксперты полагают, что мужчины, имевшие исторически больше социальной и экономической свободы, чем женщины, могут быть менее прагматичными в отношении любви и брака.

№5. Страсть в отношениях длится пару лет

Страстные отношения имеют свой срок годности Фото: Getty Images

В прошлом биологи-эволюционисты предполагали, что страсть в отношениях длится достаточно долго, чтобы партнеры встретились, спарились и вырастили ребенка в раннем возрасте. Эксперты называют это состояние "четырехлетним зудом".

Считается, что после этого периода времени возбуждение и сексуальный интерес угасают и партнеры либо расстаются, либо переходят на новый этап более размеренных отношений.

Но недавнее исследование, где соавтором выступила Хелен Фишер, показывает, что у некоторых сильная романтическая любовь может длиться десятилетиями. В ходе исследования 17 добровольцев были помещены в аппарат фМРТ. Все участники состояли в длительных моногамных сексуальных отношениях и все утверждали, что никогда не теряли свою страсть.

Сканирование подтвердило, что мозг пар напоминал мозг только что влюбившихся людей, но с одним важным преимуществом: партнеры не испытывали одержимость и тревогу, которые свойственны новым отношениям.

Пока ученые не понимают, как некоторым парам удается сохранить эту первоначальную искру в отношениях. Некоторые предполагают, что все всем виноват высокий уровень серотонина у пар.

№6. Поиск второй половинки

Поиск своей идеальной второй половинки — еще одна идея, которую принес в наш мир кинематограф. Возможно, персонаж Джерри Магуайер не был первым кто предположил, что настоящая любовь — это найти кого-то, кто "дополнит нас". Но он мог бы стать голосом поколения, которое возлагает на любовь слишком завышенные ожидания.

По словам психолога Эли Финкель, человечество вступило в эру "самодостаточного брака", когда люди полагаются на отношения для самоуважения и личностного роста.

Если посмотреть правде в глаза, то большинство из нас никогда не найдут свою "идеальную" пару, и это вполне нормально. На самом деле, по словам психологов, идея "родственных душ" может делать людей несчастными в долгосрочной перспективе.

Соответствующее исследование показало, что люди, которые верят в вышеупомянутую концепцию, оказываются менее преданными своим партнерам. Такие люди более беспокойны в своих отношениях и менее снисходительны к близким людям.

Кроме этого, в действительности нам не нужен идеальный партнер, с которым мы бы никогда не ссорились: увы, ссоры неизбежны.

По мнению психолога Джона Готтмана, даже в самых счастливых отношениях случаются неразрешимые конфликты.

Полученные данные явно дают понять, что поиск идеального партнера, скорее всего, оставит нас разочарованными. Настоящая же любовь требует настоящей работы и глубокого взаимопонимания. Те из нас, кто ищет удовлетворения как внутри отношений, так и за их пределами, вероятно, будут самыми удачливыми в любви.

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