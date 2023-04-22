Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Шесть самых опасных мифов о любви: они делают людей несчастными

мифы о любви, романтические отношения, вторая половинка, противоположности притягиваются, психология любви, психологи о любви
Фото: Getty Images | Человечество вступило в эру "самодостаточного брака", когда люди полагаются на отношения для самоуважения и личностного роста

Психологи собрали список из устоявшихся, но ошибочных представлений о любви, которые наносят наибольший вред отношениям.

Related video

Психологи, биологи, антропологи и другие эксперты на протяжении многих десятилетий изучают роль любви в жизни человека. Например, поэтическое сравнение любви с безумством действительно получило научное подтверждение, одно исследование обнаружило сходство романтических ощущений с обсессивно-компульсивным расстройством.

По словам психологов, люди буквально переполнены всевозможными рассказами и чужими представлениями о любви с юных лет. Поэтому неудивительно, что часто наши представления о романтических отношениях идут в разрез с реальностью.

Фокус собрал шесть самых распространенных мифов о любви, которые по мнению экспертов, чаще всего становились причиной проблем в отношениях.

№1. Противоположности притягиваются

Исследование, опубликованное в журнале Personality and Individual Differences, говорит о том, что типичный сценарий романтических комедий о двух противоположных личностях, которые влюбляются друг в друга, является статистически неточным.

Конечно, исследователи не утверждают, что люди с разными взглядами на мир не могут влюбиться друг в друга, но эта разница не является причиной их влюбленности. Скучная и простая истина заключается в том, что именно сходство в жизненных приоритетах и ценностях распаляет искру и становится фундаментом счастливых отношений.

Но какова причина того, что люди не редко выбирают диаметрально противоположных себе партнеров? Исследователи Жофи Чайбок и Питер Джонасон считают, что причин может быть две:

  • Инь и ян. Образ мышления, в котором нестабильность "противоположных" отношений ошибочно принимается за пылкую любовь. Различия в паре могут добавлять остроты отношениям, но никогда не подарят комфорта и безопасности, которые должны обеспечить любовь.
  • Пример из детства. Люди, которых привлекает фраза "противоположности притягиваются", могут подражать отношениям, которые они видели в детстве. Например, у таких людей могли быть крайне непохожие родители.

№2. Подростковые фантазии

Можно сколько угодно смеяться с таких подростковых фильмов как "Сумерки", но правда в том, что у каждого поколения были свои примеры проблемных фантазий в юношестве. И возможно, они все еще оказывают влияние уже на взрослые отношения.

Исследование, опубликованное в журнале Journal of Couple and Relationship Therapy, изучало "познание отношений" подростками. Оно показало, что подростки, в основном парни, могут иногда складывать для себя очень рискованные представления об отношениях. Например, сюда относится вера в "слепую любовь" или иными словами представление о том, что одного лишь чувства влюбленности достаточно для здоровых отношений. Также сюда вошла терпимость к контролирующему поведению, такому как манипулирование и насилие.

По словам экспертов, именно потому так важно определить не влияет ли ваше подростковое "я" на отношения во взрослой жизни.

№3. Пока смерть не разлучит нас

любовь, романтические отношения Fullscreen
По словам психологов, люди буквально переполнены всевозможными рассказами и чужими представлениями о любви.
Фото: Getty Images

Далеко не все отношения, даже самые красивые и вдохновляющие, могут длиться вечно. И даже те отношения, которые все же проходят испытание временем, могут меняться и трансформироваться.

Эксперты говорят, что любовь должна быть такой, какой вы хотите ее видеть, но несомненно динамичной. Привязываясь какому-то одному образу в своей голове, в котором нет места ни вам самим, ни вашему партнеру, вы рискуете сжечь собственные отношения.

№4. Женщины романтичнее мужчин

Основные советы в модных журналах строятся вокруг того, что женщинам необходимо больше романтики, чем противоположному полу.

Но исследование из журнала Singles in America показало, что 59% мужчин верят в любовь с первого взгляда в сравнении с 49% женщин. Биологический антрополог Хелен Фишер объясняет это тем, что мужчины очень визуально ориентированы.

"Они видят женщину, которая им нравится физически, что в свою очередь быстрее запускает систему романтической любви", — говорит Фишер.

Другое исследование показало, что мужчины более склонны идеализировать отношения и романтических партнеров. Эксперты полагают, что мужчины, имевшие исторически больше социальной и экономической свободы, чем женщины, могут быть менее прагматичными в отношении любви и брака.

№5. Страсть в отношениях длится пару лет

любовь, романтические отношения Fullscreen
Страстные отношения имеют свой срок годности
Фото: Getty Images

В прошлом биологи-эволюционисты предполагали, что страсть в отношениях длится достаточно долго, чтобы партнеры встретились, спарились и вырастили ребенка в раннем возрасте. Эксперты называют это состояние "четырехлетним зудом".

Считается, что после этого периода времени возбуждение и сексуальный интерес угасают и партнеры либо расстаются, либо переходят на новый этап более размеренных отношений.

Но недавнее исследование, где соавтором выступила Хелен Фишер, показывает, что у некоторых сильная романтическая любовь может длиться десятилетиями. В ходе исследования 17 добровольцев были помещены в аппарат фМРТ. Все участники состояли в длительных моногамных сексуальных отношениях и все утверждали, что никогда не теряли свою страсть.

Сканирование подтвердило, что мозг пар напоминал мозг только что влюбившихся людей, но с одним важным преимуществом: партнеры не испытывали одержимость и тревогу, которые свойственны новым отношениям.

Пока ученые не понимают, как некоторым парам удается сохранить эту первоначальную искру в отношениях. Некоторые предполагают, что все всем виноват высокий уровень серотонина у пар.

№6. Поиск второй половинки

Поиск своей идеальной второй половинки — еще одна идея, которую принес в наш мир кинематограф. Возможно, персонаж Джерри Магуайер не был первым кто предположил, что настоящая любовь — это найти кого-то, кто "дополнит нас". Но он мог бы стать голосом поколения, которое возлагает на любовь слишком завышенные ожидания.

По словам психолога Эли Финкель, человечество вступило в эру "самодостаточного брака", когда люди полагаются на отношения для самоуважения и личностного роста.

Если посмотреть правде в глаза, то большинство из нас никогда не найдут свою "идеальную" пару, и это вполне нормально. На самом деле, по словам психологов, идея "родственных душ" может делать людей несчастными в долгосрочной перспективе.

Соответствующее исследование показало, что люди, которые верят в вышеупомянутую концепцию, оказываются менее преданными своим партнерам. Такие люди более беспокойны в своих отношениях и менее снисходительны к близким людям.

Кроме этого, в действительности нам не нужен идеальный партнер, с которым мы бы никогда не ссорились: увы, ссоры неизбежны.

По мнению психолога Джона Готтмана, даже в самых счастливых отношениях случаются неразрешимые конфликты.

Полученные данные явно дают понять, что поиск идеального партнера, скорее всего, оставит нас разочарованными. Настоящая же любовь требует настоящей работы и глубокого взаимопонимания. Те из нас, кто ищет удовлетворения как внутри отношений, так и за их пределами, вероятно, будут самыми удачливыми в любви.

Важно
Не купишь за деньги. Ученые обнаружили, что личность важнее финансов, когда дело доходит до любви
Не купишь за деньги. Ученые обнаружили, что личность важнее финансов, когда дело доходит до любви