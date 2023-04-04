Не купишь за деньги. Ученые обнаружили, что личность важнее финансов, когда дело доходит до любви

Похоже, исследователи нашли доказательства того, что любовь действительно невозможно купить за деньги.

Related video

Ученые десятилетиями пытаются разгадать тайну любви — что заставляет нас находить друг друга, как мы выбираем партнеров и какие качества в людях ценим. В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, что для нас в действительности важно при выборе партнера — финансы или личность, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые из Университета Йорка и Университета Эссекса проанализировали более миллиона объявлений одиноких людей из разных уголков мира, которые находятся в поисках второй половинки. Ученые обнаружили, что в США, Франции и Канаде наблюдается резкое снижение экономических факторов, когда речь заходит о выборе партнера. Однако финансы по-прежнему остаются важными в поисках второй половинки, например, в Индии.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам соавтора исследования, доктора Квентина Липпманна, они с коллегами обнаружили, что в последнее время при выборе партнера на первый план выходит личность, а не финансы. Однако это в большей степени касается западных стран, в некоторых других, таких как Индии, финансовое положение человека по-прежнему играет важную роль, когда дело касается выбора спутника жизни.

В ходе исследования ученые проанализировали объявления в рубрике "одиноких сердец" в крупных новостных агентствах Канады, Франции и Индии, а также публикации с 1950 по 1995 годы и рекламу четырех десятков региональных газет Канады и США за 1995 год. Исследователи разделили все объявления на четыре отдельных категории, в зависимости от языка, которым они были написаны:

"экономический" — сосредоточен на финансовом положении потенциального партнера;

"личность" — сосредоточен на чертах личности потенциального партнера (в особенности открытости и экстраверсии);

"физический" — выражал предпочтение по типам телосложения;

"вкусовой" — охватывал хобби и привычки.

Результаты анализа сообщений показывают, что в период с 1950 по 1995 годы значение личности в западных странах возросло, тогда как важность экономических факторов наоборот снизилось. Например, к 1995 году количество слов, используемых женщинами для описания своего идеального партнера, которое относилось к категории "личность" составляло от 40 до 45%, и лишь 10% слов были посвящены категории "финансы". Результаты также показывают, что сообщения, написанные мужчинами, также содержали от 35 до 40% слов, посвященных личности, и лишь 5% были сосредоточены на финансах.

Однако ученые также обнаружили, что эта тенденция не распространялась на Индию — и финансы, и личность оставались ключевыми проблемами в тот период времени. До 1970-х годов 35% слов, используемых в объявлениях, были связаны с финансами, а к 1995 году их количество и вовсе увеличилось до 60%.

Ученые также обнаружили, что в рекламе наблюдалось некоторое гендерное неравенство. При этом, исследователи отмечают, что тема финансов с каждым годом становилась все более важной для женщин, у мужчин этот рост также был, но не такой стремительный.

Ранее Фокус писал о том, что ученые наконец-то выяснили, что любовь делает с нашим мозгом.