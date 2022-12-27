Отключает здравый смысл. Ученые наконец-то выяснили, что любовь делает с нашим мозгом

Исследование показывает, что влюбленность поражает не только наше сердце, но и полностью захватывает мозг.

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Бытует мнение, что влюбленность поражает наше сердце, однако ученые считают, что это не совсем так. В новом исследовании ученые решили выяснить, что происходит с нашим мозгом, когда мы полностью отдаемся этому чувству, пишет Live Science.

По словам доцента нейробиологии Медицинской школы Университета Джона Хопкинса в Балтиморе Гюля Делена, влюбленность связана с высвобождением ключевых химических веществ из определенных областей мозга. Одной из таких областей является гипоталамус — многофункциональная область размером с миндалевидную мышцу глубоко внутри нашего мозга, которая и выделяет гормон окситоцин, или то, что ученые называют "химическим веществом любви".

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Окситоцин — особый гормон, который способствует нашему сближению с другими живыми существами. Например, он высвобождается во время родов, грудного вскармливания, оргазма и объятий.

По словам Делена, первое, что стоит прояснить в данном исследовании — это то, что мы подразумеваем под любовью. Например, у греков было шесть разных слов для обозначения "разных видов любви" — от сексуальной страсти до дружбы и глубокой любви к человечеству. Точно также, как мы испытываем разные родительские, дружеские или романтические чувства — наша "любовь" по-разному выглядит в нашем мозгу.

Исследователи обнаружили, что все эти чувства по сути связаны с одним и тем же химическим веществом мозга, однако в зависимости от характера чувств они происходят из разных нейронов и нервных клеток.

В ходе исследования Делен с коллегами обнаружили, что романтическая любовь пробуждается в крупноклеточных или более крупных нейронах в гипоталамусе, тогда как другие формы любви возникают в парвоцеллюлярных или более мелких нейронах. Однако не только размер имеет значение — ученые обнаружили, что романтическая влюбленность высвобождает от 60 до 85 тысяч молекул окситоцина, тогда как любой другой вид любви — всего лишь от 7 до 10 тысяч молекул окситоцина. Более того, ученые обнаружили, что даже после высвобождения эти молекулы ведут себя по-разному в зависимости от характера чувств.

Исследование показывает, что когда окситоцин покидает клетки романтической любви, он попадает в наш кровоток и циркулирующую спинномозговую жидкость, которая омывает мозг. Более того, когда он сталкивается с клетками, имеющими окситоциновые рецепторы (надпочечники, матка, молочные железы, мозг), он связывает и активирует их. Реакция рецепторов зависит от органа и может проявляться в лактации, подавлении стресса, чувстве любви или вызывает привязанность и эйфорию.

По словам Делена, по сути, большая романтическая любовь заполняет весь наш мозг и притупляет "здравый смысл" — вот почему нам все видится в розовом свете и мы порой не замечаем недостатков возлюбленных.

Любопытно, что когда окситоцин покидает клетки платонической любви, он доставляется лишь к определенным синапсам в головном мозге и не попадает в кровоток.

Важно отметить, что исследование доктора Делена и его коллег ограничилось лишь изучением любви в мозге грызунов. Дело в том, что сканирование мозга, например, функциональная МРТ, способна отслеживать лишь поток крови в определенных местах головного мозга человека, однако не может определить отдельные нейроны, связанные с любовью.

В ходе исследования ученые использовали генно-инженерных мышей, у которых определенные нейроны были подсвечены с помощью контраста, что позволило ученым проследить, как любовь влияет на мозг.

В другом исследовании профессор психологических наук Университета Миссури Сандра Лангесланг с коллегами изучили, как любовь меняет наш мозг в режиме реального времени. Они провели сканирование мозга и обнаружили, что части мозга получают больше кислорода, когда люди видят фото своих любимых. Кроме того, ученые обнаружили, что наш мозг активизируется намного сильнее, когда мы видим фото своего партнера, а не просто знакомого человека.

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