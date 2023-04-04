Не купиш за гроші. Вчені виявили, що особистість важливіша за фінанси, коли справа доходить до кохання

Схоже, дослідники знайшли докази того, що кохання справді неможливо купити за гроші.

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Вчені десятиліттями намагаються розгадати таємницю кохання — що змушує нас знаходити один одного, як ми обираємо партнерів та які якості в людях цінуємо. У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні того, що для нас насправді важливо під час вибору партнера – фінанси чи особистість, пише Daily Mail.

Під час дослідження вчені з Університету Йорка та Університету Ессекса проаналізували понад мільйон оголошень одиноких людей із різних куточків світу, які перебувають у пошуках другої половинки. Вчені виявили, що у США, Франції та Канаді спостерігається різке зниження економічних чинників, коли йдеться про вибір партнера. Однак фінанси, як і раніше, залишаються важливими у пошуках другої половинки, наприклад, в Індії.

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За словами співавтора дослідження, доктора Квентіна Ліппманна, вони з колегами виявили, що останнім часом при виборі партнера на перший план виходить особистість, а не фінанси. Однак це переважно стосується західних країн, в деяких інших, таких як Індія, фінансове становище людини, як і раніше, відіграє важливу роль, коли справа стосується вибору супутника життя.

У ході дослідження вчені проаналізували оголошення в рубриці "самотніх сердець" у великих агентствах новин Канади, Франції та Індії, а також публікації з 1950 по 1995 роки та рекламу чотирьох десятків регіональних газет Канади та США за 1995 рік. Дослідники розділили всі оголошення на чотири окремі категорії, залежно від мови, якою вони були написані:

"економічний" — зосереджений на фінансовому становищі потенційного партнера;

"особистість" — зосереджений на рисах особистості потенційного партнера (особливо відкритості та екстраверсії);

"фізичний" — висловлював перевагу за типами статури;

"смаковий" — охоплював хобі та звички.

Результати аналізу повідомлень показують, що з 1950 по 1995 роки значення особистості у західних країнах зросла, тоді як важливість економічних чинників навпаки знизилося. Наприклад, до 1995 року кількість слів, що використовуються жінками для опису свого ідеального партнера, які належали до категорії "особистість" становила від 40 до 45%, і лише 10% слів були присвячені категорії "фінанси". Результати також показують, що повідомлення, написані чоловіками, також містили від 35 до 40% слів, присвячених особистості, і лише 5% зосереджувалися на фінансах.

Проте вчені також виявили, що ця тенденція не поширювалася на Індію — і фінанси, і особистість залишалися ключовими проблемами на той час. До 1970-х років 35% слів, що використовувалися в оголошеннях, були пов'язані з фінансами, а до 1995 їх кількість взагалі збільшилася до 60%.

Вчені також виявили, що в рекламі спостерігалася деяка гендерна нерівність. Також дослідники зазначають, що тема фінансів з кожним роком ставала все більш важливою для жінок, у чоловіків це зростання також було, але не таким стрімким.

Раніше Фокус писав про те, що вчені нарешті з'ясували, що кохання робить з нашим мозком.