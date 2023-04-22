Шість найнебезпечніших міфів про кохання: вони роблять людей нещасними

Психологи зібрали список із усталених, але помилкових уявлень про кохання, які завдають найбільшої шкоди стосункам.

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Психологи, біологи, антропологи та інші експерти протягом багатьох десятиліть вивчають роль кохання в житті людини. Наприклад, поетичне порівняння кохання з божевіллям дійсно отримало наукове підтвердження, одне дослідження виявило схожість романтичних відчуттів з обсесивно-компульсивним розладом.

За словами психологів, люди буквально переповнені всілякими розповідями та чужими уявленнями про кохання з юних років. Тому не дивно, що часто наші уявлення про романтичні стосунки йдуть у розріз із реальністю.

Фокус зібрав шість найпоширеніших міфів про кохання, які, на думку експертів, найчастіше ставали причиною проблем у стосунках.

№1. Протилежності притягуються

Дослідження, опубліковане в журналі Personality and Individual Differences, говорить про те, що типовий сценарій романтичних комедій про дві протилежні особистості, які закохуються одна в одну, є статистично неточним.

Звичайно, дослідники не стверджують, що люди з різними поглядами на світ не можуть закохатися один в одного, але ця різниця не є причиною їхньої закоханості. Нудна і проста істина полягає в тому, що саме схожість у життєвих пріоритетах та цінностях розпалює іскру і стає фундаментом щасливих стосунків.

Але якою є причина того, що люди не рідко обирають діаметрально протилежних собі партнерів? Дослідники Жофі Чайбок та Пітер Джонасон вважають, що причин може бути дві:

Інь та ян. Спосіб мислення, в якому нестабільність "протилежних" відносин помилково приймається за палке кохання. Відмінності в парі можуть додавати гостроти стосункам, але ніколи не подарують комфорту та безпеки, які мають забезпечити кохання.

Приклад із дитинства. Люди, яких приваблює фраза "протилежності притягуються", можуть наслідувати стосунки, які вони бачили в дитинстві. Наприклад, такі люди могли мати вкрай несхожих батьків.

№2. Підліткові фантазії

Можна скільки завгодно сміятися з таких підліткових фільмів, як "Сутінки", але правда в тому, що у кожного покоління були свої приклади проблемних фантазій у юнацтві. І можливо, вони все ще впливають на дорослі відносини.

Дослідження, опубліковане в журналі Journal of Couple and Relationship Therapy, вивчало "пізнання стосунків" підлітками. Воно показало, що підлітки, переважно хлопці, можуть іноді складати для себе дуже ризиковані уявлення про стосунки. Наприклад, сюди відноситься віра в "сліпе кохання" або іншими словами уявлення про те, що одного лише почуття закоханості достатньо для здорових стосунків. Також сюди увійшла терпимість до контролюючої поведінки, такої як маніпулювання і насильство.

За словами експертів, саме тому важливо визначити чи не впливає ваше підліткове "я" на відносини в дорослому житті.

№3. Поки смерть не роздiлить нас

За словами психологів, люди буквально переповнені всілякими розповідями та чужими уявленнями про кохання Фото: Getty Images

Далеко не всі стосунки, навіть найкрасивіші та надихаючі, можуть тривати вічно. І навіть ті відносини, які все ж таки проходять випробування часом, можуть змінюватися і трансформуватися.

Експерти кажуть, що кохання має бути таким, яким ви хочете його бачити, але безсумнівно динамічним. Прив'язуючись до якогось образу у своїй голові, в якому немає місця ні вам самим, ні вашому партнеру, ви ризикуєте спалити власні відносини.

№4. Жінки романтичніші за чоловіків

Основні поради в модних журналах будуються навколо того, що жінкам потрібно більше романтики, ніж протилежній статі.

Але дослідження з журналу Singles in America показало, що 59% чоловіків вірять у кохання з першого погляду порівняно з 49% жінок. Біологічна антропологиня Гелен Фішер пояснює це тим, що чоловіки є дуже візуально орієнтованими.

"Вони бачать жінку, яка їм подобається фізично, що, зі свого боку, швидше запускає систему романтичного кохання", — каже Фішер.

Інше дослідження показало, що чоловіки схильні ідеалізувати відносини та романтичних партнерів. Експерти вважають, що чоловіки, які мали історично більше соціальної та економічної свободи, ніж жінки, можуть бути менш прагматичними щодо кохання та шлюбу.

№5. Пристрасть у відносинах триває кілька років

Палке кохання має свій термін придатності Фото: Getty Images

У минулому біологи-еволюціоністи припускали, що пристрасть у відносинах триває досить довго, щоб партнери зустрілися, спарилися та виростили дитину у ранньому віці. Експерти називають цей стан "чотирирічний свербіж".

Вважається, що після цього періоду збудження і сексуальний інтерес згасають і партнери або розлучаються, або переходять на новий етап більш розмірених відносин.

Але недавнє дослідження, де співавтором виступила Гелен Фішер, показує, що в деяких парах сильне романтичне кохання може тривати десятиліттями. Під час дослідження 17 добровольців були поміщені в апарат фМРТ. Усі учасники перебували у тривалих моногамних сексуальних стосунках і всі стверджували, що ніколи не втрачали своєї пристрасті.

Сканування підтвердило, що мозок пар нагадував мозок людей, що тільки-но закохалися, але з однією важливою перевагою: партнери не відчували одержимість і тривогу, які властиві новим відносинам.

Поки що вчені не розуміють, як деяким парам вдається зберегти цю початкову іскру у відносинах. Деякі припускають, що у всьому винен високий рівень серотоніну у пар.

№6. Пошук другої половинки

Пошук своєї ідеальної другої половинки — ще одна ідея, яку приніс у наш світ кінематограф. Можливо, персонаж Джеррі Магуайер не був першим, хто припустив, що справжнє кохання — це знайти когось, хто "доповнить нас". Але він міг би стати голосом покоління, яке покладає на кохання надто завищені очікування.

За словами психолога Елі Фінкель, людство вступило в еру "самодостатнього шлюбу", коли люди покладаються на стосунки для самоповаги та особистісного зростання.

Якщо подивитися правді у вічі, то більшість із нас ніколи не знайдуть свою "ідеальну" пару, і це цілком нормально. Насправді, за словами психологів, ідея "споріднених душ" може робити людей нещасними у довгостроковій перспективі.

Відповідне дослідження показало, що люди, які вірять у вищезгадану концепцію, виявляються менш відданими своїм партнерам. Такі люди неспокійніші у своїх стосунках і менш поблажливі до близьких людей.

Крім цього, насправді нам не потрібен ідеальний партнер, з яким ми ніколи не будемо сваритися, бо, на жаль, сварки неминучі.

На думку психолога Джона Готтмана, навіть у найщасливіших стосунках трапляються нерозв'язні конфлікти.

Отримані дані явно дають зрозуміти, що пошук ідеального партнера, найімовірніше, залишить нас розчарованими. Справжнє ж кохання вимагає справжньої роботи і глибокого взаєморозуміння. Ті з нас, хто шукає задоволення як усередині стосунків, так і за їхніми межами, імовірно, будуть найщасливішими в коханні.

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