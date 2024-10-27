Топ-5 фильмов о любви 2024, идеальных для вечеров вдвоем (видео)

В этом году вышло большое количество новых, в том числе и романтических. Любителям историй о любви точно будет чем насладиться в осенние вечера.

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Приятно провести время с любимым человеком можно за совместным просмотром фильма. Новые фильмы этого жанра 2024 года способны растопить даже самое холодное сердце. Фокус подготовил подборку из пяти самых интересных романтических картин, которые стоит посмотреть.

Все закончится на нас

Фильм "Все закончится на нас" снят по одноименному бестселлеру Колин Гувер. По сюжету, главная героиня Лили выросла в неблагополучной семье, где отец жестоко обращался с ее матерью. Она твердо решила, что не позволит ни одному мужчине поступать так с собой. Однажды она встречает успешного нейрохирурга Райла Кинкейда, и между ними вспыхивают бурный роман. После свадьбы вспыльчивый Райл все чаще стал проявлять излишнюю ревность. Лили встречает свою первую школьную любовь Атласа Корригана и отношения в браке с Райлом меняются. Героине придется сделать трудный выбор, который определит ее будущее.

В картине сыграли: Джастин Бальдони, Кристи Холл, Блейк Лайвли, Андреа Аджемиан, Тодд Блэк, Эндрю Калоф, Колин Гувер, Джон Логан Пирсон, Алекс Сакс, Стив Саровиц и другие.

Желание Нэшвилла

В американской мелодраме "Желание Нэшвилла" рассказана история молодого талантливого кантри-певца, который мечтает поехать в Нэшвилл и стать музыкальной звездой. Там он знакомится с самой красивой чирлидершей в колледже. По иронии судьбы, музыкальная карьера героя начинается одновременно с их отношениями, и теперь ему предстоит сделать нелегкий выбор между любовью к музыке и девушкой своей мечты.

В фильме роли исполнили: Максфилд Кэмп, Кейли Буллард, Кейт Орсини, Кевин Сайзмор, Крэйг Шумейкер, Ли Гринвуд, Алексис Гомес, Райан О'Квин, Кортни Хансен, Уэйлон Пэйн, Т. Грэм Браун, Деметриус Наварро и другие.

Агентство разбитых сердец

Немецкая комедийная мелодрама "Агентство разбитых сердец" от Netflix рассказывает историю о циничном журналисте, который безрассудно решается на терапию для разбитых сердец ради написания статьи, но в итоге влюбляется в очаровательного терапевта.

В фильме снялись Розали Томасс, Лоуренс Рупп, Денизе М'Байе, Озгюр Карадениз, Маргарете Тизель, Паула Шрамм, Араш Маранди, Мария Хофштатер, Тимур Ышик, Кора Трюбе, Якоб Шрайер, Джерри Хоффманн и другие.

Два кусочка Италии

В романтической картине "Два кусочка Италии" рассказана история любви на итальянский манер. Когда американский шеф-повар отправляется за вдохновением в причудливую деревушку в Италии, она влюбляется в ее вкусы, культуру, джелато и итальянского джентльмена, который помогает ей открыть все это.

В фильме сыграли: Хантер Кинг, Дэви Эдуард Кинг, Руби Каммер, Микеле Аугусто Магни, Падалино Лоренцо, Микеле Розиелло, Симоне Коломбари, Серж Пирилли, Сара Монделло, Алессия Франкин и Джеймс Тумминиа.

Один день

Романтическая британская картина "Один день" от Netflix снята по мотивам романа Дэвида Николса. По сюжету Эмма и Декстер проводят ночь вместе после выпускного вечера и расстаются утром, но их судьбы переплетены навсегда.

Роли исполнили: Амбика Мод, Лео Вудалл, Эсси Дэвис, Тим МакИннерни, Элинор Томлинсон, Элла-Рей Смит, Марк Роули, Джоэли Ричардсон, Энтони Калф, Джо-Энн Стокхэм, Билли Гадсон и другие.

Ранее, 19 октября, Фокус рассказывал о пяти детективах, которые стоит посмотреть этой осенью.