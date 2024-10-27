Топ-5 фільмів про кохання 2024, ідеальних для вечорів удвох (відео)

Цього року вийшла велика кількість нових, зокрема й романтичних. Любителям історій про кохання точно буде чим насолодитися в осінні вечори.

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Приємно провести час із коханою людиною можна за спільним переглядом фільму. Нові фільми цього жанру 2024 року здатні розтопити навіть найхолодніше серце. Фокус підготував добірку з п'яти найцікавіших романтичних картин, які варто подивитися.

Усе закінчиться на нас

Фільм "Все закінчиться на нас" знято за однойменним бестселером Колін Гувер. За сюжетом, головна героїня Лілі виросла в неблагополучній родині, де батько жорстоко поводився з її матір'ю. Вона твердо вирішила, що не дозволить жодному чоловікові чинити так із собою. Одного разу вона зустрічає успішного нейрохірурга Райла Кінкейда, і між ними спалахує бурхливий роман. Після весілля запальний Райл все частіше став проявляти зайві ревнощі. Лілі зустрічає своє перше шкільне кохання Атласа Коррігана, і стосунки в шлюбі з Райлом змінюються. Героїні доведеться зробити важкий вибір, який визначить її майбутнє.

У картині зіграли: Джастін Бальдоні, Крісті Голл, Блейк Лайвлі, Андреа Аджеміан, Тодд Блек, Ендрю Калоф, Колін Гувер, Джон Логан Пірсон, Алекс Сакс, Стів Саровіц та інші.

Бажання Нешвілла

В американській мелодрамі "Бажання Нешвілла" розказана історія молодого талановитого кантрі-співака, який мріє поїхати в Нешвілл і стати музичною зіркою. Там він знайомиться з найкрасивішою чирлідеркою в коледжі. За іронією долі, музична кар'єра героя починається одночасно з їхніми стосунками, і тепер йому доведеться зробити нелегкий вибір між коханням до музики і дівчиною своєї мрії.

У фільмі ролі виконали: Максфілд Кемп, Кейлі Буллард, Кейт Орсіні, Кевін Сайзмор, Крейг Шумейкер, Лі Грінвуд, Алексіс Гомес, Райан О'Квін, Кортні Хансен, Вейлон Пейн, Т. Грем Браун, Деметріус Наварро та інші.

Агентство розбитих сердець

Німецька комедійна мелодрама "Агентство розбитих сердець" від Netflix розповідає історію про цинічного журналіста, який нерозважливо наважується на терапію для розбитих сердець заради написання статті, але зрештою закохується в чарівного терапевта.

У фільмі знялися Розалі Томасс, Лоуренс Рупп, Денізе М'Байє, Озгюр Караденіз, Маргарете Тізель, Паула Шрамм, Араш Маранді, Марія Гофштатер, Тимур Ишик, Кора Трюбе, Якоб Шраєр, Джеррі Гоффманн та інші.

Два шматочки Італії

У романтичній картині "Два шматочки Італії" розказана історія кохання на італійський манер. Коли американський шеф-кухар вирушає за натхненням у химерне село в Італії, вона закохується в його смаки, культуру, джелато й італійського джентльмена, який допомагає їй відкрити все це.

У фільмі зіграли: Гантер Кінг, Деві Едуард Кінг, Рубі Каммер, Мікеле Аугусто Магні, Падаліно Лоренцо, Мікеле Розієлло, Сімоне Коломбарі, Серж Піріллі, Сара Монделло, Алессія Франкін і Джеймс Туммініа.

Один день

Романтична британська картина "Один день" від Netflix знята за мотивами роману Девіда Ніколса. За сюжетом Емма і Декстер проводять ніч разом після випускного вечора і розлучаються вранці, але їхні долі переплетені назавжди.

Ролі виконали: Амбіка Мод, Лео Вудалл, Ессі Девіс, Тім МакІннерні, Елінор Томлінсон, Елла-Рей Сміт, Марк Роулі, Джоелі Річардсон, Ентоні Калф, Джо-Енн Стокхем, Біллі Гадсон та інші.

Раніше, 19 жовтня, Фокус розповідав про п'ять детективів, які варто подивитися цієї осені.