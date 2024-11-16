Накормили мозг "завтраками": ученые открыли необычный способ контроля потребления пищи

Чрезмерное потребление пищи является большой и глобальной проблемой, затрагивающей миллионы людей и часто требующей медицинского вмешательства. Однако недавно ученые обнаружили одну хитрость, с помощью которой можно насытить свой желудок без еды.

Новое исследование ученых показало, что простой просмотр изображений еды может влиять на ощущение сытости, что потенциально может служить инструментом для контроля аппетита или снижения веса. Такой подход может помочь многим людям эффективно бороться с позывами бесконтрольного поедания пищи, не прибегая к сложным и опасным практикам, пишет PsyBlog.

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Исследование, проведенное под руководством доктора Тьярка Андерсена и опубликованное в журнале Appetite, показало, что участники, которые смотрели на одну и ту же картинку со сладкой едой 30 раз, чувствовали себя более сытыми. Кроме того, после этого они выбирали порции меньшего размера по сравнению с теми, кто видел изображение всего три раза. Доктор Андерсен объяснил, что ощущение сытости может возникать в результате мысленного взаимодействия с пищей, подобно тому, как мысли о еде имитируют сам акт.

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Однако этот эффект в значительной степени зависит от контекста, отметили авторы. Например, новизна или разнообразие могут стимулировать аппетит даже при отсутствии физического голода. Они сослались на эксперименты с желейными бобами, в которых участники продолжали есть бобы разного цвета, несмотря на сытость, что подчеркивает, как новизна стимулирует потребление. Дальнейшее изучение насыщения на основе изображений показало, что повторение играет решающую роль.

Тысяча участников исследования, которым показывали многочисленные изображения конфет M&Ms и Skittles, испытывали повышенное влечение после просмотра всего двух или трех изображений. Однако просмотр одного и того же изображения 30 раз подавлял их желание. Эти результаты позволяют предположить, что метод может быть усовершенствован для практического использования в управлении весом, хотя доктор Андерсен отметил его ограниченность, если поведение не приводит к полному отказу от еды.

Доктор Андерсен предположил, что в будущем его можно будет использовать, в том числе для разработки приложения, которое будет показывать повторяющиеся изображения желаемых продуктов, чтобы помочь уменьшить тягу к еде. Он представляет себе, как пользователи выбирают тип еды, например пиццу, и просматривают множество фотографий до тех пор, пока желание поесть не исчезнет.

Однако успех метода зависит от того, как предотвратить наступление фактического приема пищи. Чтобы расширить контекст исследования, следует отметить, что предыдущие исследования также подтверждают идею о том, что визуальные стимулы могут изменять аппетит. Но такие стратегии требуют тщательной адаптации к индивидуальному поведению и более широким диетическим целям различных людей. Несмотря на характер психологического инструмента, он вряд ли заменит комплексные изменения в питании и образе жизни, необходимые для устойчивого контроля веса.

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