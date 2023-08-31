Не очевидная отрава. Ученые предупреждают: грейпфрутовый сок может убить

Исследователи обнаружили доказательства того, что фреш из этого тропического фрукта может оказаться смертельно опасным.

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Люди — чрезвычайно сложные и уникальные организмы. Люди могут быть довольно устойчивы во многих отношениях, однако ученые предупреждают, что нас окружает огромное количество опасностей, и далеко не все они очевидны, пишет Science Alert.

Исследователи отмечают, что порой, даже самый безобидный внешний вид может скрывать в себе потенциальную опасность — например, грейпфрутовый сок. Он в действительности может быть полезным во время утреннего приема пищи, однако ученые также обнаружили, что его свойства меняются в зависимости от того, с какими лекарствами его смешать.

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Все большее количество исследований показывает, что два класса химических соединений (фуранокумарины), которые содержатся в высоких концентрациях в грейпфруте, могут снижать или усиливать усвоение определенных лекарств. В результате это может оказаться опасно для жизни, так как это приводит к низким, или. Что чаще всего, более высоким уровням препарата в организме.

По словам фармаколога Шью Мэй Хуанг из Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), эти два соединения, взаимодействующих с лекарствами, в действительности содержатся не только в грейпфрутах, они также встречаются в апельсинах-бергамотах, помело и севильских апельсинах, которые используются для изготовления мармелада.

Грейпфрутовый сок может блокировать действие ферментов, расщепляющих некоторые лекарства Фото: Wikimedia Commons

Исследователи предупреждают, что сок позволяет большему количеству лекарства попасть в кровь, в результате чего могут возникнуть побочные эффекты. Вот как это работает: наше тело вырабатывает фермент цитохром P450 3A4 (или CYP3A4), главным образом это происходит в печени и тонком кишечнике. Этот фермент помогает нам расщеплять небольшие инородные молекулы, например, токсины и лекарства. Кроме того он играет важную роль в процессе метаболизма многих лекарств.

Однако химические вещества, содержащиеся в грейпфрутах, влияют на способность нашего организма вырабатывать или эффективно использовать этот фермент. Фактически всего один стакан сока может повлиять на работу фермента, а повторное употребление снижает активность CYP3A4 в печени.

Это в свою очередь влияет на способность организма усваивать определенные пероральные препараты. Простыми словами. Большая часть препарата попросту попадает в кровь и дольше остается в организме, что приводит к "эффекту передозировки", даже если вы ее не нарушили. Ученые отмечают, что данные соединения работают со множеством лекарств, в том числе препаратами от холестерина и артериального давления, рака и даже успокоительные.

Грейпфрутовый сок может блокировать транспортеры, которые доставляют некоторые лекарства в клетки организма Фото: Wikimedia Commons

Хуанг предупреждает, что последствия могут быть весьма драматичными, в том числе:

учащенное сердцебиение;

распад мышечной массы;

токсичность костного мозга;

одышка;

желудочно-кишечные кровотечения;

почечная недостаточность.

В крайних случаях взаимодействие лекарств и грейпфрутового сока может привести к смерти. Ученые также отмечают, что при приеме некоторых других лекарств грейпфрут может оказывать противоположный эффект. Например, в случае фексофенадина (антигистаминного препарата) употребление грейпфрута снижает эффективность лекарства. Однако в данном случае побочные эффекты будут не так серьезны.

Исследователи отмечают, что при приеме лекарств не обязательно полностью отказываться от употребления грейпфрута, однако необходимо уточнить этот момент у своего лечащего врача.

Ранее Фокус писал о том, что ученые уверяют, что клубника вовсе не ягода, а белые точки на ней — не семена.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.