Пять законов дурака: как распознать людей, которые вредят и себе, и окружающим

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В 1976 году итальянский историк экономики Карло Чиполла опубликовал эссе "Основные законы человеческой глупости", которое стало классическим исследованием природы глупости.

Он сформулировал пять универсальных законов, объясняющих, как глупость влияет на общество и индивидов. Вот эти законы:

Человек всегда недооценивает количество дураков среди окружающих.

Независимо от того, сколько дураков вы представляете вокруг себя, реальное их количество всегда больше. Люди часто ошибаются, оценивая других по внешним признакам, таким как образование или статус.

Вероятность того, что человек является глупым, не зависит от его других качеств.

Глупость не связана с уровнем образования, социальным статусом или другими характеристиками. Она универсальна и равномерно распределена среди всех групп населения.

Дурак — это человек, который наносит вред другим людям без выгоды для себя или даже себе во вред.

Это так называемый "золотой закон глупости".

Глупые действуют иррационально, создавая потери для других и не получая никакой выгоды.

Неглупые люди всегда недооценивают разрушительную силу глупцов. Люди постоянно забывают, что взаимодействие с глупцами всегда приводит к негативным последствиям независимо от обстоятельств.

Дурак — это самый опасный тип человека. В отличие от преступников, которые действуют рационально ради собственной выгоды, действия дураков непредсказуемы и разрушительны для всех. Они способны нанести вред обществу больше, чем организованные преступные группировки.

Чиполла также предложил графическую модель, где все люди делятся на четыре категории:

интеллигентные (польза для себя и других);

простаки (вред себе и польза другим);

бандиты (польза себе и вред другим);

и глупцы (вред для всех).

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