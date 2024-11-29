Дегенеративный терроризм. Почему идея Путина с обстрелом городов "Орешником" выглядит как крайняя глупость

И этот кгбешный дегенерат реально в это верит. Боже, какой же долбо...б. Он реально собирается бить по городам межконтинентальными баллистическими ракетами, забитыми тротилом?

Серьезно?

Объясню на пальцах.

Проблема всех гиперзвуковых ракет подобного типа — это слой плазмы на боевой части. Когда боевая часть падает на гиперзвуке — она имеет на обшивке слой плазмы в несколько тысяч градусов. То есть с момента, пока ракета выпустила эти блоки — они еще управляются, а дальше — все. Через этот слой плазмы не проходит ничего, ни радиоволны, ничего такого, как можно управлять ею. Поэтому из стратосферы эта х...рь падает, как камень.

Чтобы она не развалилась (а есть такие мысли, что болванки "Рубежа" просто сгорели в атмосфере, а по земле вшарашились обломки), надо прям сильно по...баться. Но наличие даже взрывчатки сильно не изменит радиус поражения в таких боевых частях. Там один кг боевой части из металла на гиперзвуке доходит до соотношения 1 кг взрывчатки при классическом использовании.

Точность? Ну, по "Южмашу" они не попали. Маловат объект для такой точной ракеты. Да, когда ты бросаешь на город десяток таких ракет с ядерными бч, то пох... Какие-то взорвутся от перегрузок, какие-то попадут рядом, но все равно они город развалят.

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А бросать межконтинентальные ракеты с фугасной (или болванками) бч на города — это уже какой-то дегенеративный уровень терроризма. Дешевле было забить взрывчаткой российские самолеты и отправить их на наши города как FPV-камикадзе.

И эта з...па лысая этим хвастается? Что они будут использовать межконтинентальные ракеты для терроризма городов?

Окай, раз такие правила игры — будем учиться сбивать межконтинентальные ракеты. Россия — богатая страна, там вон вот как рубль недавно вырос, может себе позволить про...бать не только вооружение, которое десятилетия накапливал на базах хранения совок, но и ракеты ядерного сдерживания.

UPD. В каментах уже подсказывают, что такое уже было. Террор гражданских городов ракетами "Фау-1" и "Фау-2" фюрером Гитлером.

Нацисты меняются, а способы остаются одинаковыми.

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