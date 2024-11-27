96 ракет на один "Орешник": почему новую российскую ракету нужно сбивать еще в космосе

Сразу после удара МБР по Днепру я написал, что существует теоретическая возможность сбития боевых блоков, которые летят на цель, с помощью ЗРК Patriot.

Подчеркиваю, именно теоретическая возможность, и именно блоков — не ракеты!

Сегодня появились публикации, которые подтверждают эту мысль.

Итак, попробуем теоретически смоделировать ситуацию.

Ракета комплекса "Кедр" где-то на заатмосферных высотах разделяется на 6 частей, которые в свою очередь разделяются еще на 6 частей.

Итак, должны перехватить 36 воздушных целей.

Вероятность поражения одной цели одной ракетой РАС-3 ЗРК Patriot составляет 0,8.

Соответственно, на один блок нам нужно 2 перехватчика. То есть хотя бы 72 перехватчика на 36 блоков.

Стандартная "комплектация" наших ЗРК Patriot — это одна батарея, которая состоит из двух огневых взводов.

Это 8 пусковых установок по 4 ракеты на каждой ПУ. То есть 32 ракеты.

Этого не хватит. Не хватит и двух батарей. Нужен залп трех батарей — 96 ракет.

Для уничтожения блоков "Орешника" понадобится 3 полностью снаряженные батареи ЗРК Patriot Фото: PBS

Повторяю, это все теория. Никто на практике такого не делал, как никто и не проектировал эту систему для сбивания боевых блоков раздельной МБР стратегического назначения.

Никто до этого и не запускал МБР по мирным городам.

Главная проблема: до последних секунд невозможно определить, куда полетят эти блоки.

Ракета разделяется в самой высокой точке своего полета, высоко над поверхностью планеты, после чего блоки летят вниз и попробуй сначала обнаружить, куда они упадут.

В этом и заключается суть орбитальной бомбардировки — перегрузка системы ПРО, которая вынуждена ждать удара везде с негарантированным результатом. А если пропустишь хотя бы один такой суббоеприпас, снаряженный ядерным зарядом хотя бы в 100 килотонн, последствия будут страшными.

Изобретение "холодной войны", направленное на уничтожение человечества.

Именно поэтому такие ракеты надо сбивать еще в космосе, до того, как они разделятся.

Но таких средств ПРО у нас нет. Надеемся, пока что.

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