96 ракет на один "Орешник": почему новую российскую ракету нужно сбивать еще в космосе
Для того, чтобы уничтожить все блоки ракеты "Орешник", или "Кедр", понадобится 96 ракет ЗРК Patriot, утверждает журналист и эксперт Денис Попович. Поэтому правильнее всего — ударить по ракете еще до разделения, в космосе, оружием, которое есть у партнеров.
Сразу после удара МБР по Днепру я написал, что существует теоретическая возможность сбития боевых блоков, которые летят на цель, с помощью ЗРК Patriot.
Подчеркиваю, именно теоретическая возможность, и именно блоков — не ракеты!
Сегодня появились публикации, которые подтверждают эту мысль.
Итак, попробуем теоретически смоделировать ситуацию.
Ракета комплекса "Кедр" где-то на заатмосферных высотах разделяется на 6 частей, которые в свою очередь разделяются еще на 6 частей.
Итак, должны перехватить 36 воздушных целей.
Вероятность поражения одной цели одной ракетой РАС-3 ЗРК Patriot составляет 0,8.
Соответственно, на один блок нам нужно 2 перехватчика. То есть хотя бы 72 перехватчика на 36 блоков.
Стандартная "комплектация" наших ЗРК Patriot — это одна батарея, которая состоит из двух огневых взводов.
Это 8 пусковых установок по 4 ракеты на каждой ПУ. То есть 32 ракеты.
Этого не хватит. Не хватит и двух батарей. Нужен залп трех батарей — 96 ракет.
Повторяю, это все теория. Никто на практике такого не делал, как никто и не проектировал эту систему для сбивания боевых блоков раздельной МБР стратегического назначения.
Никто до этого и не запускал МБР по мирным городам.
Главная проблема: до последних секунд невозможно определить, куда полетят эти блоки.
Ракета разделяется в самой высокой точке своего полета, высоко над поверхностью планеты, после чего блоки летят вниз и попробуй сначала обнаружить, куда они упадут.
В этом и заключается суть орбитальной бомбардировки — перегрузка системы ПРО, которая вынуждена ждать удара везде с негарантированным результатом. А если пропустишь хотя бы один такой суббоеприпас, снаряженный ядерным зарядом хотя бы в 100 килотонн, последствия будут страшными.
Изобретение "холодной войны", направленное на уничтожение человечества.
Именно поэтому такие ракеты надо сбивать еще в космосе, до того, как они разделятся.
Но таких средств ПРО у нас нет. Надеемся, пока что.
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