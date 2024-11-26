В бой идут Storm Shadow, ATACMS и "Орешник": настала ли критическая фаза войны в Украине

Великобритания тайно отправляет Украине десятки ракет Storm Shadow для ударов по России. Враг демонстративно бьет "Орешником" по Днепру и грозит Западу новым ответом. Фокус проанализировал, что скрывается за заявлениями о критической фазе войны.

Западные чиновники в последнее время чаще стали заявлять о критической фазе войны в Украине. Такой точки зрения придерживается министр обороны Великобритании Джон Хили и советует Европе вкладываться больше в обеспечение собственной безопасности.

Особое внимание, по его оценкам, следует уделить укреплению восточных рубежей, сотрудничеству в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет, а также активизировать совместные промышленные программы ВПК.

Военные чиновники, солдаты и аналитики в разговоре с журналистами Financial Times (FT) рассматривали следующие несколько месяцев как критический этап противостояния. Украина попытается стабилизировать оборону и укрепить свои позиции на случай, если новый президент США Дональд Трамп вынудит ее вести переговоры с Москвой.

Киев ожидает, что наступление РФ будет набирать обороты. На южный и восточный фронты, по словам украинского военного чиновника, направляется больше медицинского персонала в ожидании тяжелых боев в ближайшие недели. Россия готовит силы численностью до 50 000 солдат, в том числе из Северной Кореи, чтобы отбросить ВСУ из Курской области.

Если Украина остановит наступление России и перехватит инициативу к моменту вступления Трампа в должность, она докажет способность бороться и побеждать. Это поможет убедить президента США продолжить поддержку, говорят FT высокопоставленные украинские чиновники.

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник выразил схожую оценку военных тенденций: ближайшие восемь недель до инаугурации Трампа будут самыми сложными в истории Украины после 1991 года. Киеву могут навязать "какие-то решения", поэтому сейчас важно активно работать с будущим президентом и его командой, пока они вырабатывают подходы по Украине.

Ракетная эскалация: влияют ли Storm Shadow, ATACMS и российский "Орешник" на критичность фазы войны

Великобритания недавно решила тайно поставить Украине несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow. Поставки состоялись несколько недель назад из-за того, что у Киева закончились ракеты большой дальности, сообщили источники Bloomberg.

Британские власти официально не подтверждали поставки ракет. В Кремле не раз называли удары дальнобойными ракетами по российской территории "‎‎новой эскалацией" и приближением НАТО к прямому участию в войне.

В то же время отработка западными ракетами по целям в России и демонстрация последней "Орешника" в Днепре качественно не повлияют на ход войны, считает украинский политолог Владимир Фесенко.

По его словам, утверждения о критических фазах звучали в разные периоды российско-украинской войны. Но самый острый этап, безусловно, был в начале российского вторжения — в феврале-марте 2022 года.

"Далее мы стали свидетелями сложных периодов: российские наступления на востоке Украины, начавшиеся осенью 2023 года. Теперь имеем проблемную ситуацию, но о переломном этапе я бы не говорил. Нет предпосылок, ведь если мы удерживаем фронт и Курский плацдарм до начала переговоров, то еще не все потеряно", — рассуждает он в беседе с Фокусом.

Объективное понятие критичности заключается в обвале фронта, когда ВС РФ оккупируют Краматорск и Славянск, подойдут ближе к Днепру или Запорожью. Обмен ракетными ударами не имеет сильного влияния на ход войны. Испытание российского "Орешника" в Днепре — это сигнал Западу, но не попытка получить преимущество на линии фронта.

ВС РФ используют появившееся окно возможностей до инаугурации Трампа, что видно по событиям на востоке Украины. Москва стремится добиться сильной позиции перед будущими переговорами, уверен замдиректора Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Удары "Орешником", попытки прорвать фронт на востоке Украины, массированные ракетные атаки — все это пазл одного целого. России уже не удастся военным путем победить Украину. Операция февраля 2022 года проиграна, далее идут попытки вытягивания ситуации и навязывания капитуляции Киева под разными предлогами", — комментирует Фокусу аналитик.

Россия в большей степени хочет представить текущие события как критическую фазу противостояния, одновременно грозя применением ядерного оружия. Подготовка к коммуникациям президента РФ Владимира Путина и Трампа продолжаются, замечает Самусь.

По мнению эксперта, не стоит полностью доверять негативным военным прогнозам. С апреля 2024 года западные журналисты писали о падении Покровска, а полтора месяца назад были сообщения, что "фронт посыпался".

"Но прорыв не выглядит так, как сейчас обстоит ситуация на Донбассе. Достижения РФ больше похожи на мучения и уничтожение российских солдат", — заключил он.

Напомним, 25 ноября в соцсетях писали о якобы наступлении оккупантов в районе села Казачья Лопань под Харьковом. Украинский Центр противодействия дезинформации опроверг данные сведения: ситуация полностью под контролем Сил обороны Украины.

Проект DeepState ранее сообщал о продвижении армии России возле восьми населенных пунктов на Купянском, Покровском, Кураховском и Времьевском направлениях. Тяжелые бои идут в окрестностях Курахово.