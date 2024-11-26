У бій ідуть Storm Shadow, ATACMS і "Орешник": чи настала критична фаза війни в Україні

Велика Британія таємно відправляє Україні десятки ракет Storm Shadow для ударів по Росії. Ворог демонстративно б'є "Орешником" по Дніпру і погрожує Заходу новою відповіддю. Фокус проаналізував, що ховається за заявами про критичну фазу війни.

Західні чиновники останнім часом частіше стали заявляти про критичну фазу війни в Україні. Такого погляду дотримується міністр оборони Великої Британії Джон Хілі і радить Європі вкладатися більше в гарантування власної безпеки.

Особливу увагу, за його оцінками, слід приділити зміцненню східних рубежів, співпраці у сфері розроблення засобів ППО і далекобійних ракет, а також активізувати спільні промислові програми ВПК.

Військові чиновники, солдати й аналітики в розмові з журналістами Financial Times (FT) розглядали наступні кілька місяців як критичний етап протистояння. Україна спробує стабілізувати оборону і зміцнити свої позиції на випадок, якщо новий президент США Дональд Трамп змусить її вести переговори з Москвою.

Київ очікує, що наступ РФ набиратиме обертів. На південний і східний фронти, за словами українського військового чиновника, направляють більше медичного персоналу в очікуванні важких боїв найближчими тижнями. Росія готує сили чисельністю до 50 000 солдатів, зокрема з Північної Кореї, щоб відкинути ЗСУ з Курської області.

Якщо Україна зупинить наступ Росії і перехопить ініціативу до моменту вступу Трампа на посаду, вона доведе здатність боротися і перемагати. Це допоможе переконати президента США продовжити підтримку, кажуть FT високопоставлені українські чиновники.

Посол України в Бразилії Андрій Мельник висловив схожу оцінку військових тенденцій: найближчі вісім тижнів до інавгурації Трампа будуть найскладнішими в історії України після 1991 року. Києву можуть нав'язати "якісь рішення", тому зараз важливо активно працювати з майбутнім президентом і його командою, поки вони виробляють підходи щодо України.

Ракетна ескалація: чи впливають Storm Shadow, ATACMS і російський "Орешник" на критичність фази війни

Велика Британія нещодавно вирішила таємно поставити Україні кілька десятків крилатих ракет Storm Shadow. Поставки відбулися кілька тижнів тому через те, що у Києва закінчилися ракети великої дальності, повідомили джерела Bloomberg.

Британська влада офіційно не підтверджувала постачання ракет. У Кремлі не раз називали удари далекобійними ракетами по російській території "новою ескалацією" і наближенням НАТО до прямої участі у війні.

Водночас відпрацювання західними ракетами по цілях у Росії та демонстрація останньої "Орешника" в Дніпрі якісно не вплинуть на перебіг війни, вважає український політолог Володимир Фесенко.

За його словами, твердження про критичні фази звучали в різні періоди російсько-української війни. Але найгостріший етап, безумовно, був на початку російського вторгнення — у лютому-березні 2022 року.

"Далі ми стали свідками складних періодів: російські наступи на сході України, що почалися восени 2023 року. Тепер маємо проблемну ситуацію, але про переломний етап я б не говорив. Немає передумов, адже якщо ми утримуємо фронт і Курський плацдарм до початку переговорів, то ще не все втрачено", — міркує він у розмові з Фокусом.

Об'єктивне поняття критичності полягає в обвалі фронту, коли ЗС РФ окупують Краматорськ і Слов'янськ, підійдуть ближче до Дніпра чи Запоріжжя. Обмін ракетними ударами не має сильного впливу на перебіг війни. Випробування російського "Орешника" в Дніпрі — це сигнал Заходу, але не спроба отримати перевагу на лінії фронту.

ЗС РФ використовують вікно можливостей, що з'явилося до інавгурації Трампа, що видно з подій на сході України. Москва прагне домогтися сильної позиції перед майбутніми переговорами, упевнений заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

"Удари "Орешником", спроби прорвати фронт на сході України, масовані ракетні атаки — все це пазл одного цілого. Росії вже не вдасться військовим шляхом перемогти Україну. Операцію лютого 2022 року програно, далі йдуть спроби витягування ситуації і нав'язування капітуляції Києва під різними приводами", — коментує Фокусу аналітик.

Росія більшою мірою хоче представити поточні події як критичну фазу протистояння, одночасно погрожуючи застосуванням ядерної зброї. Підготовка до комунікацій президента РФ Володимира Путіна і Трампа тривають, зауважує Самусь.

На думку експерта, не варто повністю довіряти негативним військовим прогнозам. З квітня 2024 року західні журналісти писали про падіння Покровська, а півтора місяця тому були повідомлення, що "фронт посипався".

"Але прорив не виглядає так, як зараз виглядає ситуація на Донбасі. Досягнення РФ більше схожі на муки і знищення російських солдатів", — підсумував він.

Нагадаємо, 25 листопада в соцмережах писали про нібито наступ окупантів у районі села Козача Лопань під Харковом. Український Центр протидії дезінформації спростував ці відомості: ситуація повністю під контролем Сил оборони України.

Проєкт DeepState раніше повідомляв про просування армії Росії біля восьми населених пунктів на Куп'янському, Покровському, Курахівському та Врем'євському напрямках. Важкі бої йдуть в околицях Курахового.