ВС РФ прорывали границу под Харьковом: в ЦПД и Генштабе объяснили, что произошло

Днем 25 ноября российские диверсанты попытались прорвать границу в Харьковской области. В ЦПД заявили о полном контроле над границей, а в Генштабе — о налете авиации РФ и пяти штурмах.

Российские войска не пытались прорвать границу в Харьковской области, а ситуацию полностью контролируют Силы обороны. Информация пророссийских пабликов о якобы боях возле Казачьей Лопани на расстоянии 24 км от окрестностей Харькова не соответствует действительности. О возможном наступлении РФ на севере Харьковщины руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко написал в Telegram-канале.

Утром 26 ноября Коваленко вспомнил о заявлениях Z-пабликов о возможном наступлении РФ возле села Казачья Лопань, расположенного рядом с трассой Е105, которая направляется в областной центр. Чиновник заверил, что наступления нет и ГПСУ контролируют границу. Других деталей о событиях в Харьковской области в заметке нет.

Диверсанты ВС РФ под Харьковом — Коваленко о Казачьей Лопани Фото: Скриншот

Диверсанты ВС РФ под Харьковом — детали

Между тем днем 25 ноября в соцсетях появились сообщения о наступлении ВС РФ в районе села Казачья Лопань. На публикации отреагировал глава Дергачевской военной администрации Вячеслав Здоренко. Чиновник сообщил, что действительно была стрельба в районе населенных пунктов Гоптовка (Украина) и Нехотеевка (РФ). Через КПП на дороге Е105 пытались прорваться диверсанты ВС РФ: часть обезвредили, а части удалось убежать обратно в Белгородскую область, доложил чиновник. Также он заверил, что Силы обороны не видят на той стороне границы накопления подразделений ВС РФ, которое могло бы говорить о новом наступлении.

Диверсанты ВС РФ — где было обострение возле Казачьей Лопани и Гоптовки, карта Фото: Telegram

Между тем в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 26 ноября описали ситуацию на севере и востоке Харьковской области. В частности, у Казачьей Лопани и села Кудиевка (возле Гоптовки, о которой упоминал Здоренко), а также у Волчанска, состоялось суммарно пять штурмов ВС РФ. Во время штурмов враг бросал в бой авиацию — штурмовую и бомбардировщики, добавило командование. Успехов у россиян не было, говорится в отчете. Под Купянском насчитали 23 атаки ВС РФ: это вдвое меньше, чем под Покровском (51) и Курахово (46).

Отметим, 25 ноября аналитики проекта DeepState сообщили о наступлении россиян на Купянск, во время которого в течение последних суток им удалось пройти около 2 км вглубь украинских позиций. Кроме того, какое-то количество войск противника сумело перебраться через Оскол к северу от города.

Напоминаем, 26 ноября командир подразделения БПЛА "Ахиллес" рассказал о темпах наступления ВС РФ на Купянск на востоке Харьковской области. В этот же день DeepState сообщили ситуацию в самом Купянске: удалось ли "зачистить" россиян, которые совершили рейд несколько дней назад.