Из 10 оккупантов доходит 3: комбат ударных БпАК "АХИЛЛЕС" рассказал о штурмах под Купянском

По словам командира батальона БПЛА Юрия Федоренко, у противника нет штатных инженерно-фортификационных сооружений или надежных укрытий. Россияне рассредоточены по подвалам и временным укрытиям.

Силы обороны уничтожают 95% вражеской техники в районе населенного пункта Кругляковка Купянского района, где врагу несколько недель назад удалось выйти на левобережье. Об этом в эфире телеканала "Еспресо" рассказал командир Батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Есть часть, где врагу удалось несколько недель назад выйти на левобережье Купянщины — это населенный пункт Кругляковка", — отметил командир батальона.

По словам Федоренко, театр боевых действий выглядит следующим образом: у противника нет штатных инженерно-фортификационных сооружений или надежных укрытий. Они рассредоточены по подвалам и временным укрытиям, несут потери и в то же время пытаются подтягивать дополнительный личный состав.

По словам командира Батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС", противник пытается наращивать свои усилия на упомянутом направлении, поднимаясь вверх по течению Колесниковки. При этом понес потери и был заблокирован Силами обороны.

Российские войска также пытались совершить ударно-штурмовые действия с выходом на Купянск. Но здесь врага обнаружили и уничтожили штурмовую пехоту и технику. На сегодня врага в Купянске-Узловом нет.

"95% техники врага уничтожается, и как следствие противник вынужден переходить к применению живой силы", — уточнил Федоренко, добавив, что на некоторых отрезках россияне проходят по посадкам. От точки выгрузки пехоты до передовой позиции — порядка 12 км.

При этом из 10 оккупантов, которые выходят на этот марш, доходят не более 3, уточнил командир. Остальные либо сходят с дистанции, либо уничтожаются ВСУ. Подавляющее большинство российских штурмовиков гибнет, приближаясь к передней линии.

Напомним, что в ночь на 25 ноября небольшая диверсионно-разведывательная группа РФ пыталась прорвать границу в Харьковской области в районе Казачьей Лопани.

Также сообщалось, что, по данным ВСУ, в районе Белогоровки Луганской области солдаты РФ не хотят идти на штурм и не ориентируются на местности.