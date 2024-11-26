З 10 окупантів доходить 3: комбат ударних БпАК "АХІЛЛЕС" розповів про штурми під Куп'янськом

За словами командира батальйону БПЛА Юрія Федоренка, у противника немає штатних інженерно-фортифікаційних споруд або надійних укриттів. Росіяни розосереджені по підвалах і тимчасових укриттях.

Сили оборони знищують 95% ворожої техніки в районі населеного пункту Кругляківка Куп'янського району, де ворогу кілька тижнів тому вдалося вийти на лівобережжя. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Є частина, де ворогу вдалося кілька тижнів тому вийти на лівобережжя Куп'янщини — це населений пункт Кругляківка", — зазначив командир батальйону.

За словами Федоренка, театр бойових дій має такий вигляд: у противника немає штатних інженерно-фортифікаційних споруд або надійних укриттів. Вони розосереджені по підвалах і тимчасових укриттях, зазнають втрат і водночас намагаються підтягувати додатковий особовий склад.

За словами командира Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС", противник намагається нарощувати свої зусилля на згаданому напрямку, піднімаючись за течією Колесниківки. Водночас зазнав втрат і був заблокований Силами оборони. Російські війська також намагалися здійснити ударно-штурмові дії з виходом на Куп'янськ. Але тут ворога виявили та знищили штурмову піхоту і техніку. На сьогодні ворога в Куп'янську-Вузловому немає.

"95% техніки ворога знищується і, як наслідок, противник змушений переходити до застосування живої сили", — уточнив Федоренко, додавши, що на деяких відтинках росіяни проходять по посадках. Від точки вивантаження піхоти до передової позиції — близько 12 км.

Водночас із 10 окупантів, які виходять на цей марш, доходять не більше 3, уточнив командир. Решта або сходять із дистанції, або знищуються ЗСУ. Переважна більшість російських штурмовиків гине, наближаючись до передньої лінії.

Нагадаємо, що в ніч на 25 листопада невелика диверсійно-розвідувальна група РФ намагалася прорвати кордон у Харківській області в районі Козачої Лопані.

Також повідомлялося, що, за даними ЗСУ, у районі Білогорівки Луганської області солдати РФ не хочуть йти на штурм і не орієнтуються на місцевості.