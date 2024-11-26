ЗС РФ проривали кордон під Харковом: в ЦПД і Генштабі пояснили, що сталось

Вдень 25 листопада російські диверсанти спробували прорвати кордону в Харківській області. В ЦПД заявили про повний контроль над кордоном, а в Генштабі — про наліт авіації РФ та п'ять штурмів.

Російські війська не намагались прорвати кордон в Харківській області, а ситуацію повністю контролюють Сили оборони. Інформація проросійських пабліків про начебто бої біля Козачої Лопані на відстані 24 км від околиць Харкова не відповідає дійсності. Про можливий наступ РФ на півночі Харківщини керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав у Telegram-каналі.

Зранку 26 листопада Коваленко згадав про заяви Z-пабліків про можливий наступ РФ біля села Козача Лопань, розташованого поруч з трасою Е105, яка прямує до обласного центру. Посадовець запевнив, що наступу немає і ДПСУ контролюють кордон. Інших деталей про події в Харківській області у дописі немає.

Диверсанти ЗС РФ під Харковом - Коваленко про Козачу Лопань Фото: Скриншот

Диверсанти ЗС РФ під Харковом — деталі

Тим часом вдень 25 листопада у соцмережах з'явились повідомлення про наступ ЗС РФ в районі села Козача Лопань. На публікації відреагував голова Дергачівської військової адміністрації В'ячеслав Здоренко. Посадовець повідомив, що дійсно була стрілянина в районі населених пунктів Гоптівка (Україна) та Нехотєєвка (РФ). Через КПП на дорозі Е105 намагались прорватись диверсанти ЗС РФ: частину знешкодили, а частині вдалось втекти назад в Бєлгородську область, доповів чиновник. Також він запевнив, що Сили оборони не бачать на тому боці кордону накопичення підрозділів ЗС РФ, яке могло б говорити про новий наступ.

Диверсанти ЗС РФ - де було загострення біля Козачої Лопані та Гоптівк, карта Фото: Telegram

Тим часом у звіті Генштабу ЗСУ станом на ранок 26 листопада описали ситуацію на півночі та сході Харківської області. Зокрема, біля Козачої Лопані та села Кудіївки (біля Гоптівки, про яку згадував Здоренко), а також біля Вовчанська, відбулось сумарно п'ять штурмів ЗС РФ. Під час штурмів ворог кидав у бій авіацію — штурмову та бомбардувальники, додало командування. Успіхів у росіяни не було, ідеться у звіті. Під Куп'янськом нарахували 23 атаки ЗС РФ: це удвічі менше, ніж під Покровськом (51) та Кураховим (46).

Зазначимо, 25 листопада аналітики проєкту DeepState повідомили про наступ росіян на Куп'янськ, під час якого протягом останньої доби їм вдалось пройти близько 2 км вглиб українських позицій. Крім того, якась кількість військ противника зуміла перебратись через Оскіл на північ від міста.

Нагадуємо, 26 листопада командир підрозділу БПЛА "Ахіллес" розповів про темпи наступу ЗС РФ на Куп'янськ на сході Харківської області. Цього ж дня DeepState повідомили ситуацію у самому Куп'янську: чи вдалось "зачистити" росіян, які здійснили рейд кілька днів тому.