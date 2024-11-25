Всюди рух на 2 км: ЗС РФ окупували два села та просунулись біля восьми — карти

Українським військом довелось відійти від десяти населених пунктів на лінії фронту від Куп'янська до Великої Новосілки. Генштаб ЗСУ повідомив про майже сотню атак ЗС РФ під Покровськом та Кураховим.

ЗС РФ вдалось окупувати два села під Покровськом та Кураховим. Крім того, ворогу просунувся біля восьми населених пунктів на чотирьох напрямках — Куп'янському, Покровському, Курахівському, Времівському. Також ідуть бої на околицях Курахового. Про зміни на лінії фронту в Харківській та Донецькій областях аналітики проєкту DeepState в ніч на 25 листопада написали у Telegram-каналі.

Наступ РФ — деталі

Курахівський напрямок

У Кураховому росіяни рухаються вздовж проспекту Запорізького на східній околиці населеного пункту, свідчать позначки на онлайн-карті аналітиків. Ворог просунувся на південно-східних околицях на відстань близько 2 км.

Наступ РФ - ситуація в Кураховому 25 листопада Фото: DeepState

Крім того, даному напрямку ворог окупував населений пункт Катеринівку, розташований на північний схід від Курахового. Катеринівка — село, в якому до війни проживало близько 600 осіб.

Наступ РФ - ситуація в Катеринівці під Кураховим 25 листопада Фото: DeepState

Інші точки, біля яких змістилась лінія фронту на Курахівському напрямку — це Іллінка, Вознесенка, Новодмитрівка, Зоря. Кругом просування на відстань від одного до двох кілометрів, бачимо на карті.

Наступ РФ - ситуація під Вознесенкою під Кураховим 25 листопада Наступ РФ - ситуація під Іллінкою під Кураховим 25 листопада Наступ РФ - ситуація під Новодмитрівкою під Кураховим 25 листопада Наступ РФ - ситуація під Зорею під Кураховим 25 листопада

Куп'янський напрямок

Під Куп'янськом ворог просунувся біля двох населених пунктів на північному та південному флангах. На північному — російські підрозділи форсували річку Оскіл поруч з населеним пунктом Новомлинськом. На південному — є просування біля Стельмахівки на орієнтовну відстань 1,4 км.

Наступ РФ - ситуація на північ від Куп'янська 25 листопада Фото: DeepState Наступ РФ - ситуація на південь від Куп'янська 25 листопада Фото: DeepState

Времівський напрямок

На карті аналітика вказано, що ЗС РФ все ближче до східної околиці населеного пункту Велика Новосілка. Протягом минулої доби ворогу вдалось просунутись на 2 км, відстань до міста — орієнтовно стільки ж.

Наступ РФ - ситуація біля Великої Новосілки 25 листопада Фото: DeepState

Покровський напрямок

Під Покровськом ЗС РФ рухаються на північний захід і окупували ще один населений пункт — село Юр'ївку, у якому до війни жило близько 80 людей. Ворогу вдалось пройти близько двох кілометрів, свідчить карта аналітиків.

Наступ РФ - ситуація біля Юр'ївки під Покровськом 25 листопада

Тим часом у звіті Генштабу ЗСУ станом на 22:00 24 листопада вказано, що найбільше атаки ЗС РФ відбулось на Курахівському напрямку — 57 шт. Другий за кількістю штурмів — Покровський напрямок: відбулась 41 спроба наступати. На третьому місці — Лиманський (20 атак), який не згадувався у дописі аналітиків. Під Куп'янськом нарахували 11 штурмів ЗС РФ, під Великою Новосілкою — 14.

Зазначимо, в ніч на 25 листопада аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ на річці Оскіл. Як з'ясувалось, росіяни сіли в човни, здолали водну перешкоду біля села Дворічного та опинились на позиціях. ЗСУ. Аналітики висловили сподівання, що це ненадовго і незабаром ворога відсунуть назад.

Нагадуємо, 19 листопада у пресслужбі групи спецпризначення "Гострі картузи" Національної гвардії України розповіли про операцію у окупованому селі під Курховим, яку провели із застосуванням двох танків.