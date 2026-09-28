Через несколько месяцев будет уже поздно: почему реактивные перехватчики дронов нужны уже сейчас
Тот факт, что через несколько месяцев Украина получит средства перехвата реактивных дронов со скоростью 500 километров в час, не слишком радует журналиста Дениса Поповича. Такие перехватчики нужны уже сейчас — а через несколько месяцев понадобится что-то совсем другое, потому что дроны будут летать еще быстрее…
Глава Администрации президента Кирилл Буданов говорит нам, что масштабирование количества перехватчиков для сбивания реактивных дронов — дело нескольких месяцев.
И это плохие новости! Судя по открытым данным, я думал, что все-таки это — вопрос нескольких недель.
Но если речь идет о месяцах, и мы сейчас ориентируемся на сбивание дронов, летящих со скоростью 500 км/ч, то мы уже сейчас делаем дурную работу, потому что через несколько месяцев (сколько это — 3, 4 или 6 месяцев???) скорости этих "реактивов" возрастут.
Дальше уже только ракеты, и уже сейчас нужно заниматься ракетами. Вернее, не сейчас, а год назад нужно было этим заниматься. Это не паника, а просто простые подсчеты. Буквально вчера помню сообщение: какой-то дрон летел на высоте 6 км.
Это высота, доступная для ЗРК малой дальности или реактивного самолета. Даже 35–40-мм артиллерия туда не дотянется.
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