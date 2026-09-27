Дроны-перехватчики уже проходят испытания в бою: Буданов назвал сроки их массового применения

Украина в боевых условиях тестирует прототипы дронов-перехватчиков. Серийное производство БПЛА может начаться уже совсем скоро.

Украинские военные уже испытывают в реальных боевых условиях модели беспилотников-перехватчиков. Об этом, как сообщает "Новости.LIVE", рассказал глава Офиса президента Кирилл Буданов.

По его словам, прототипы "истребителей" в настоящее время проходят испытания "в реальных условиях", во время настоящих атак, защищая украинцев от российских дронов.

"Прототипы проходят испытания, и они сбивают", — пояснил Буданов, добавив, что пока их количество в небе недостаточно для ощутимого эффекта.

Впрочем, расширение сети перехватчиков продолжается, ведь президент Владимир Зеленский на последнем совещании поставил задачу ускорить этот процесс, — рассказал глава ОП.

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Кирилл Буданов заверил, что массовое применение дронов-перехватчиков может начаться в течение нескольких месяцев.

Напомним, 19 сентября Владимир Зеленский опубликовал кадры запуска нового дрона-перехватчика, созданного при поддержке военной контрразведки Службы безопасности Украины. Дрон прошел испытания в боевых условиях, сбив российский реактивный БПЛА "Герань-5".

Чуть ранее, 15 сентября, Зеленский сообщил об испытаниях еще одного перехватчика и отметил, что система управления требует доработки.

В конце августа Минобороны сообщило о первом украинском перехватчике Alexa Spatium, предназначенном для уничтожения российских "Шахедов", а также дронов типа "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5" и вертолетов.