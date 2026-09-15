Украина испытала еще один перехватчик реактивных дронов РФ: почему еще не летает

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об испытании ещё одного перехватчика реактивных "Шахедов", о чём доложил главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый. По словам Зеленского, перехватчик успешно сбил российский дрон, но требуется доработка. Что известно о новом средстве противовоздушной обороны, которое вскоре могут получить Силы обороны?

Информация об испытаниях еще одного перехватчика реактивных "Шахедов" РФ днем 15 сентября появилась в Telegram-канале главы государства. Указано, что перехватчик выполнил миссию, но требует "доработки некоторых аспектов управления". Зеленский не назвал название нового перехватчика и не уточнил, когда именно был сбит российский дрон, летевший со скоростью 500-600 км/ч.

Зеленский рассказал об еще одной разработке украинских производителей оружия и поблагодарил их за работу.

"Шахед" был успешно сбит, но необходимо доработать некоторые аспекты управления перехватчиком. Работу продолжаем — ещё нужно время. Спасибо разработчикам за активность!" — написал он.

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Другая часть сообщения президента касалась укрепления средств ПВО. Выяснилось, что планируется увеличить закупки средств РЕБ, и были подтверждены соответствующие контракты. Кроме того, ведется работа еще в одном направлении — переформатируется деятельность "определенных мобильных огневых групп и рубежей противовоздушной обороны": подробности не известны.

Перехватчики реактивных "Шахедов" — подробности

Отметим, что Фокус писал о модели перехватчика реактивных "Шахедов", о которой стало известно в сентябре 2026 года. Речь идет об перехватчике Alexa Spatium, который прошел испытания и готовится к дальнейшему применению. Минобороны Украины сообщило, что это дрон самолетного типа, который запускается с катапульты и имеет размеры 1,5 на 1,7 м. Отмечается, что Alexa Spatium может сбивать как "Герань-4" (скорость около 500 км/ч), так и "Герань-5" (до 600 км/ч). Также указано, что перехватчик оснащён турбореактивным двигателем, автономностью (самостоятельно действует по целям, но при необходимости управляется оператором), тепловизор, инфракрасное наведение, три вида боевых частей (осколочно-фугасная, кумулятивная, термобарическая). Минобороны Украины заверило, что данное средство может сбивать как реактивные дроны РФ, так и разведывательные БПЛА и даже вертолеты.

Между тем в апреле 2026 года в сети появилась информация об ещё одном перехватчике реактивных "Шахедов" РФ. Речь идет о разработке компании "Дикие шершни" — о дроне Sting 2.0: заявлялось, что новая разработка сможет догнать управляемые авиабомбы.

В сентябре 2026 года международное разведывательное сообщество InformNapalm предупредило, что, несмотря на рост количества реактивных дронов "Герань-4", следует начать готовиться к нашествию дронов "Герань-5". Отмечается, что россияне создали новое средство поражения, которое внешне больше похоже на ракету, чем на БПЛА с дельтаобразным крылом, имеет дальность 950 км, боевую часть весом 90 кг и летит на высоте до 6 км.

Напоминаем, что советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал о реактивных ракетах "Герань-5", которые массированно атакуют Киев.