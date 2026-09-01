Россия меняет правила дроновой войны: чем новые "Герани" опаснее Shahed, — InformNapalm

Россия постоянно совершенствует свои ударные БПЛА, а также меняет стратегию нанесения ударов. Чтобы противостоять эффективным украинским БПЛА-перехватчикам, противник перешел на новое вооружение.

Война в Украине демонстрирует простую технологическую закономерность: если какое-либо средство противодействия становится достаточно эффективным, противник изменяет характеристики самой угрозы, пишет InformNapalm.

"Именно это происходит с российскими ударными беспилотниками", — пишут специалисты.

За несколько лет Украина уже создала многоуровневую систему противодействия поршневым дронам-камикадзе типа Shahed-136 / "Герань-2", используя для этого зенитные ракетные комплексы, мобильные огневые группы, РЭБ, авиацию и дроны-перехватчики. Но после этого Россия перешла к следующему технологическому циклу.

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Реактивная "Герань-4" стала российской контрмерой против эффективных украинских БПЛА-перехватчиков.

Чем "Герань-4" и "Герань-5" отличаются от Shahed Фото: Фото взяты из открытых источников

"В новой модели Россия отошла от простой установки реактивного двигателя на старый планер и создала конструкцию, рассчитанную на значительно более высокие скорости", — говорится в публикации.

Кроме того, "Герань-5", которую Россия уже применяла против Украины, демонстрирует направление дальнейшей эволюции противника.

"Крейсерская скорость 450–600 км/ч, боевая часть около 90 кг, дальность до 950 км и высота до 6 км. В конструкции предусмотрены защищенная от помех спутниковая навигация, система передачи телеметрии и mesh-модем", — поясняют авторы публикации.

По мнению экспертов, сегодня граница между "дроном-камикадзе" и относительно недорогой крылатой ракетой постепенно стирается.

Поэтому украинские эксперты считают, что главной ошибкой, которую сейчас может допустить Европа, является подготовка к российской тактике, с которой Украина сталкивалась два-три года назад или сталкивается сегодня.

"Планировать на 2026–2027 годы необходимо не с учетом конкретных моделей "Герань-4" или "Герань-5", а с учетом направления развития российских средств поражения", — отмечают эксперты.

Напомним, что Россия уже несколько дней подряд наносит удары по Киеву реактивными "Шахедами", которые летят по одному и тому же маршруту — вдоль границы с Беларусью. По словам советника президента Сергея Бескрестнова, дроны могут использовать для навигации сеть белорусских мобильных операторов. Именно поэтому их сложно сбить.

Как также сообщал "Фокус", Россия продолжает наращивать производство ракет и ударных беспилотников и не намерена снижать интенсивность воздушных атак на Украину.