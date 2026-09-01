Росія змінює правила дронової війни: чим нові "Герані" небезпечніші за Shahed, — InformNapalm

Росія постійно удосконалює свої ударні БпЛА, а також змінює стратегію ударів. Для протидії ефективним українським БпЛА-перехоплювачам ворог перейшов до нового озброєння.

Війна в Україні демонструє просту технологічну закономірність, якщо певний засіб протидії стає достатньо ефективним, противник змінює характеристики самої загрози, пише InformNapalm.

"Саме це відбувається з російськими ударними безпілотниками", — пишуть фахівці.

За кілька років Україна вже вибудувала багаторівневу систему протидії поршневим дронам-камікадзе типу Shahed-136 / "Герань-2", використовуючи для цього зенітні ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, РЕБ, авіацію та дрони-перехоплювачі. Але після цього Росія перейла до наступного технологічного циклу.

Реактивна "Герань-4" стала російською контрмірою проти ефективних українських БпЛА-перехоплювачів.

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Чим Герань-4 та Герань-5 відрізняється від Shahed Фото: Фото з відкритих джерел

"У новому апараті Росія відійшла від простого встановлення реактивного двигуна в старий планер і створила конструкцію, розраховану на значно вищі швидкості", — йдеться у публікації.

Крім того, "Герань-5", яку Росія вже застосовувала проти України, демонструє напрямок подальшої еволюції ворога.

"Крейсерська швидкість 450–600 км/год, бойова частина близько 90 кг, дальність до 950 км і висота до 6 км. У конструкції зафіксовані завадозахищена супутникова навігація, система передачі телеметрії та mesh-модем", — пояснюють автори публікації.

На думку, експертів, сьогодні межа між "дроном-камікадзе" та відносно дешевою крилатою ракетою поступово розмивається.

Відтак, українські експерти вважають, що головною помилкою, якої зараз може припуститися Європа, — готуватися до російської тактики, яку Україна бачила два-три роки тому або бачить сьогодні.

"Планувати в 2026-2027 роках необхідно не під конкретну "Герань-4" чи "Герань-5", а під напрямок розвитку російських засобів ураження", — наголошують експерти.

Нагадаємо, що Росія вже кілька днів поспіль атакує Київ реактивними "Шахедами", які летять одним і тим самим маршрутом — уздовж кордону з Білоруссю. За словами радника президента Сергія Бескрестнова, дрони можуть використовувати для навігації мережу білоруських мобільних операторів. Саме тому їх складно збити.

Також писав Фокус, Росія продовжує нарощувати виробництво ракет та ударних безпілотників і не має наміру зменшувати інтенсивність повітряних атак на Україну.