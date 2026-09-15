Україна випробувала ще один перехоплювач реактивних дронів РФ: чому ще не літає

Президент України Володимир Зеленський повідомив про випробування ще одного перехоплювача реактивних "Шахедів", про яке доповів головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. Зі слів Зеленського, перехоплювач вдало збив російський дрон, але потрібне допрацювання. Що відомо про новий засіб протиповітряної оборони, які незабаром можуть отримати Сили оборони?

Інформація про випробування ще одного перехоплювача реактивних "Шахедів" РФ вдень 15 вересня з'явилась у Telegram-каналі глави держави. Вказано, що інтерсептор виконав місію, але потребує "доопрацювання деяких аспектів керування". Зеленський не озвучив назву нового перехоплювача та не уточнив, коли саме збили російський дрон, який летить зі швидкістю 500-600 км/год.

Зеленський повідомив про ще одну розробку українських виробників зброї та подякував за роботу.

"Шахед" був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо – ще потрібен час. Дякую розробникам за активність!" — написав він.

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Інша частина допису президента стосувалась посилення засобів ППО. З'ясувалось, що планують збільшити закупівлю засобів ППО і підтвердили відповідні контракти. Крім того, працюють у ще одному напрямку — переформатовують роботу "визначених мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряного захисту": деталі не відомі.

Перехоплювачі реактивних "Шахедів" — деталі

Зазначимо, Фокус писав про модель перехоплювача реактивних "Шахедів", про яку стало відомо у вересні 2026 року. Ідеться про перехоплювач Alexa Spatium, який пройшов випробування та готується до подальшого застосування. Міноборони України повідомило, що це дрон літакового типу, який запускається з катапульти й має розміри 1,5 на 1,7 м. Наголошується, що Alexa Spatium може збивати й "Герань-4" (швидкість близько 500 км/год), і "Герань-5" (до 600 км/год). Також вказано, що перехоплювач має турбореактивний двигун, автономність (самостійно працює по цілях, але, за потреби, керується оператором), тепловізор, інфрачервоне наведення, три види бойових частин (осколково-фугасна, кумулятивна, термобарична). Міноборони України запевнило, що виріб може збивати як реактивні дрони РФ, так розвідувальні БпЛА і навіть вертольоти.

Тим часом у квітні 2026 року у мережі з'явилась інформація про ще один перехоплювач реактивних "Шахедів" РФ. Ідеться про розробку компанії "Дикі шершні" — про дрон Sting 2.0: заявлялось, що новий виріб зможе наздогнати керовані авіабомби.

У вересні 2026 року Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm попередила, що попри зростання кількості реактивних дронів "Герань-4" слід почати готуватись до навали дронів "Герань-5". Зауважується, що росіяни створили новий засіб ураження, який зовні схожий на ракету, ніж на БпЛА з дельтаподібним крилом, має дальність 950 км, бойову частину 90 кг та летить на висоті до 6 км.

Нагадуємо, радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів про реактивні "Герань-5", які масовано атакують Київ.