Перехоплювачі не допоможуть: "Флеш" розповів про небезпеку "Гераней-5", що атакують Київ

Російські реактивні "Герані-5" майже неможливо збити дронами-перехоплювачами. Проте українська ППО показує високі результати у знищенні цього озброєння.

Про це повідомив експерт з військових технологій та радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у Telegram.

Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, чим небезпечний дрон "Герань-5'" Фото: Скріншот

Він зазначив, що другий день поспіль українська ППО збиває над Києвом та областю реактивні дрони-ракети "Герань-5".

"Росіяни запускають їх з відстані 400 кілометрів", — уточнив "Флеш".

Він зазначив, що є позитивна сторона — українська ППО все ж збиває цю зброю.

Але є і негатив, адже противник їх:

виробляє;

застосовує;

продовжуватиме застосовувати.

"Реактивні перехоплювачі тут не надто допоможуть", — вважає Бескрестнов.

Реактивні дрони "Герань-5" — що відомо

Російський реактивний ударний безпілотник "Герань-5" серійно виробляється в Росії на потужностях у спеціальній економічній зоні в Алабузі, Республіка Татарстан.

Відео дня

Конструкція реактивного дрону "Герань-5" базується на іранських розробках (дрон Karrar), але критично важливі елементи — такі як малогабаритні турбореактивні двигуни — імпортуються з Китаю під виглядом цивільної продукції. Також усередині апаратів знаходять мікроелектроніку із західних країн: США та Німеччини.

ГУР МОУ розповідало про "Герань-5" Фото: пресслужба ГУР Міноборони

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповідало про характеристики та компонентну базу нового російського БпЛА "Герань-5".

Основні характеристики БПЛА "Герань-5"

повна злітна маса — 850 кг;

крейсерська швидкість — 450–600 км/год, що суттєво перевищує показники "ґєрань-3";

тривалість польоту — близько 2 годин;

оціночна дальність — до 950 км;

максимальна висота — 6 км (фактично зафіксоване застосування — від 200 м до 3 км).

В якості силової установки використовується китайський турбореактивний двигун TELEFLY TF-TJ2000A з тягою в 200 кгс (1960 ньютонів).

Безпілотник має аналогічні до інших "гераней" компоненти: польотний контролер FCU, інерціальну навігаційну систему SADRA/MINSOO, супутникову навігаційну систему "Комета-М12" з 12-елементною CRP-антеною, систему передачі телеметричних даних Tracker V3 на базі мікрокомпʼютеру Raspberry та 3G/LTE модемів, MESH-модем Xingkai Tech XK-F358 тощо.

Відомо, що обшивка фюзеляжу, крила та хвостове оперення дронів "Герань-5" виготовлені з вуглецевого волокна, силова конструкція – з алюмінієвого профілю та заліза.

Нагадаємо, речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm та військовий Михайло Макарук в інтерв'ю Фокусу докладно розповідав про "Герань-5" та підкреслював, що Росія намагається компенсувати дефіцит ракет, переробляючи ударні дрони "Шахед" у спрощені ракетні системи під назвою "Герань-5".

Також ми розповідали, чим нові "Герані" небезпечніші за Shahed.