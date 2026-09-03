Перехватчики не помогут: "Флеш" рассказал об опасности "Гераней-5", атакующих Киев

Российские реактивные ракеты "Герань-5" практически невозможно сбить с помощью дронов-перехватчиков. Однако украинская ПВО демонстрирует высокие результаты в уничтожении этого вооружения.

Об этом сообщил эксперт по военным технологиям и советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в Telegram.

Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, чем опасен дрон "Герань-5" Фото: Скриншот

Он отметил, что второй день подряд украинская ПВО сбивает над Киевом и областью реактивные дроны-ракеты "Герань-5".

"Россияне запускают их с расстояния 400 километров", — уточнил "Флеш".

Он отметил, что есть и положительная сторона — украинская ПВО всё же сбивает это оружие.

Но есть и отрицательные стороны, ведь противник их:

производит;

применяет;

будет продолжать применять.

"Реактивные перехватчики здесь не особо помогут", — считает Бескрестнов.

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Реактивные дроны "Герань-5" — что известно

Российский реактивный ударный беспилотник "Герань-5" серийно производится в России на предприятиях, расположенных в специальной экономической зоне в Алабуге, Республика Татарстан.

Конструкция реактивного дрона "Герань-5" основана на иранских разработках (дрон Karrar), но критически важные элементы — такие как малогабаритные турбореактивные двигатели — импортируются из Китая под видом гражданской продукции. Также внутри аппаратов обнаруживается микроэлектроника из западных стран: США и Германии.

ГУР МОУ рассказало о "Герань-5" Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассказало о характеристиках и компонентной базе нового российского БПЛА "Герань-5".

Основные характеристики БПЛА "Герань-5"

полная взлетная масса — 850 кг;

крейсерская скорость — 450–600 км/ч, что существенно превышает показатели "Герань-3";

продолжительность полёта — около 2 часов;

расчетная дальность — до 950 км;

максимальная высота — 6 км (фактически зафиксированное применение — от 200 м до 3 км).

В качестве силовой установки используется китайский турбореактивный двигатель TELEFLY TF-TJ2000A с тягой 200 кгс (1960 ньютонов).

Беспилотник оснащён компонентами, аналогичными другим "гераням": полетным контроллером FCU, инерциальной навигационной системой SADRA/MINSOO, спутниковой навигационной системой "Комета-М12" с 12-элементной CRP-антенной, систему передачи телеметрических данных Tracker V3 на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/LTE-модемов, MESH-модем Xingkai Tech XK-F358 и т. д.

Известно, что обшивка фюзеляжа, крыла и хвостового оперения дронов "Герань-5" изготовлены из углеродного волокна, а несущая конструкция — из алюминиевого профиля и железа.

Напомним, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm и военный Михаил Макарук в интервью "Фокусу" подробно рассказывал о "Герань-5" и подчеркивал, что Россия пытается компенсировать дефицит ракет, переделывая ударные дроны "Шахед" в упрощённые ракетные системы под названием "Герань-5".

Кроме того, мы рассказывали, чем новые "Герани" опаснее, чем Shahed.