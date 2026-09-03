Перехватчики не помогут: "Флеш" рассказал об опасности "Гераней-5", атакующих Киев
Российские реактивные ракеты "Герань-5" практически невозможно сбить с помощью дронов-перехватчиков. Однако украинская ПВО демонстрирует высокие результаты в уничтожении этого вооружения.
Об этом сообщил эксперт по военным технологиям и советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов в Telegram.
Он отметил, что второй день подряд украинская ПВО сбивает над Киевом и областью реактивные дроны-ракеты "Герань-5".
"Россияне запускают их с расстояния 400 километров", — уточнил "Флеш".
Он отметил, что есть и положительная сторона — украинская ПВО всё же сбивает это оружие.
Но есть и отрицательные стороны, ведь противник их:
- производит;
- применяет;
- будет продолжать применять.
"Реактивные перехватчики здесь не особо помогут", — считает Бескрестнов.
Реактивные дроны "Герань-5" — что известно
Российский реактивный ударный беспилотник "Герань-5" серийно производится в России на предприятиях, расположенных в специальной экономической зоне в Алабуге, Республика Татарстан.
Конструкция реактивного дрона "Герань-5" основана на иранских разработках (дрон Karrar), но критически важные элементы — такие как малогабаритные турбореактивные двигатели — импортируются из Китая под видом гражданской продукции. Также внутри аппаратов обнаруживается микроэлектроника из западных стран: США и Германии.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассказало о характеристиках и компонентной базе нового российского БПЛА "Герань-5".
Основные характеристики БПЛА "Герань-5"
- полная взлетная масса — 850 кг;
- крейсерская скорость — 450–600 км/ч, что существенно превышает показатели "Герань-3";
- продолжительность полёта — около 2 часов;
- расчетная дальность — до 950 км;
- максимальная высота — 6 км (фактически зафиксированное применение — от 200 м до 3 км).
В качестве силовой установки используется китайский турбореактивный двигатель TELEFLY TF-TJ2000A с тягой 200 кгс (1960 ньютонов).
Беспилотник оснащён компонентами, аналогичными другим "гераням": полетным контроллером FCU, инерциальной навигационной системой SADRA/MINSOO, спутниковой навигационной системой "Комета-М12" с 12-элементной CRP-антенной, систему передачи телеметрических данных Tracker V3 на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/LTE-модемов, MESH-модем Xingkai Tech XK-F358 и т. д.
Известно, что обшивка фюзеляжа, крыла и хвостового оперения дронов "Герань-5" изготовлены из углеродного волокна, а несущая конструкция — из алюминиевого профиля и железа.
Напомним, представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm и военный Михаил Макарук в интервью "Фокусу" подробно рассказывал о "Герань-5" и подчеркивал, что Россия пытается компенсировать дефицит ракет, переделывая ударные дроны "Шахед" в упрощённые ракетные системы под названием "Герань-5".
Кроме того, мы рассказывали, чем новые "Герани" опаснее, чем Shahed.