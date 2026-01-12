Делают ракеты "Герань-5" из "Шахедов": почему "творения" РФ редко долетают до Украины, — Макарук (видео)

Россия пытается компенсировать дефицит ракет, переделывая ударные дроны "Шахед" в упрощенные ракетные системы под названием "Герань-5". Однако техническая деградация производства, санкции и нехватка специалистов делают эти попытки нестабильными и малоэффективными.

Об этом в интервью Фокусу рассказал представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm и военный Михаил Макарук и добавил, что реальное состояние российской оборонной промышленности далеко от публичных заявлений Кремля.

В частности, по его словам, Россия все чаще вынуждена возвращаться к устаревшим технологиям. Хотя, несмотря на санкции, враг продолжает завозить необходимые детали обходными путями, качество таких поставок остается крайне низким. Как объясняет эксперт, даже если компоненты формально пригодны к использованию, они не всегда корректно работают в сложных системах вооружения.

Не менее серьезным, по словам Макарука, является кадровый кризис в оборонном секторе РФ. Квалифицированных рабочих, которые имели практический опыт и технические навыки, еще в начале мобилизации массово отправили на фронт. Зато на заводах остались или случайные работники, или наемная рабочая сила из стран Африки и Азии, в частности Центральной Азии.

"Все, кто мог, пряморукие рабочие, их в первые дни мобилизации забрали на фронт. Кто сейчас собирает "Шахеды"? Это работницы из Африки и азиатских стран, в том числе из Центральной Азии, с низким уровнем инженерной производственной культуры. В русском сленге это называется "халтура", и ее очень много. Она была повсеместно. Плюс деградация станков довольно большая, новые станки не завозятся, а там нужно использовать высокоточные технологии", — пояснил Макарук.

Кроме того, российские предприятия работают на старых станках, которые постепенно выходят из строя, а доступа к современным высокоточным технологиям нет. В результате даже попытки "собирать из того, что есть под руками", не гарантируют работоспособности конечного продукта.

Более того, по оценке Макарука, примерно треть всех запущенных по Украине "Шахедов" не достигает целей. Часть из них падает еще на территории России из-за технических отказов. Подобная ситуация наблюдается и с ракетами, где процент неисправностей, по его словам, даже выше с точки зрения выгоды для Украины.

На этом фоне Россия пытается модернизировать имеющиеся дроны, постепенно приближая их характеристики к ракетным. Так появилась так называемая "Герань-5" — модификация, созданная на базе "Герани", но с существенно усиленной боевой частью. Речь идет о взрывном заряде массой около 90 килограммов и скорости полета на уровне 200-300 километров в час.

По словам представителя InformNapalm, эту систему в России рассматривают как отдельную ракету, а не как дрон. Она должна быть относительно дешевой в производстве и простой в применении. Сейчас, как отмечает Макарук, российская сторона готовится испытать "Герань-5" именно по Украине.

"Мы сбиваем гораздо более сложные типы ракет, люди добрые. Это не какая-то российская "вундервафля". Честно, не волнуйтесь. И не факт, что она вообще будет нормально работать", — пояснил военный.

Напомним, что, по данным ГУР, российские военные намерены использовать "Герань-5" для нанесения ударов по воздушным целям, а не только по наземным.

Также Фокус писал, что в начале 2026 года во время комбинированных воздушных атак на Украину армия РФ впервые применила "Герань-5".