Российский дрон "Герань-5": где его делают и чем он опасен, — ISW

11 января в Главном управлении военной разведки Украины (ГУР) сообщили, что россияне использовали свою новую разработку иранского "Шахеда" во время комбинированных авиаударов по Украине в период с 1 по 11 января. И в Институте изучения войны выяснили, где производят этот новый ударный дрон.

Беспилотник "Герань-5" создан на основе иранской конструкции дрона-перехватчика. В ГУР рассказали про его особенности, а в ISW выяснили все, что возможно.

"Герань-5" сбитый в Украине Фото: Facebook ГУР

ГУР сообщило, что "Герань-5" может нести боеголовку массой около 90 килограммов, имеет заявленную дальность действия около 1000 километров и имеет аналогичные компоненты и конструкцию, что и другие беспилотники "Герань", созданные на основе иранского дрона "Шахед".

Вероятно, Россия открыла собственную производственную линию для этого нового типа беспилотников благодаря передаче иранских технологий. Россия производит свои беспилотники "Герань" в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане, хотя неясно, где именно Россия может производить "Герань-5".

Отмечается, что российские военные намереваются использовать "Герань-5" для нанесения ударов по воздушным целям, а не только по наземным, потенциально усиливая российские ударные комплексы и возможности противовоздушной обороны.

В ГУР сообщили, что российские войска разрабатывают способ запуска беспилотников "Герань-5" с самолетов, включая штурмовики Су-25, и оснащения "Герань-5" ракетами класса "воздух-воздух" Р-73.

"Герань-5" создан на основе иранского беспилотника класса "воздух-воздух" "Каррар", который также может запускаться с истребителей, оснащен ракетами класса "воздух-воздух" и входит в состав иранской системы противовоздушной обороны.

"Российские войска все чаще модифицируют свои беспилотники типа "Шахед"/"Герань" для поражения воздушных целей украинских беспилотников-перехватчиков и истребителей системы противовоздушной обороны — вероятно, для усиления ущерба, наносимого Украине российскими ударными ударными сериями дальнего действия на фоне продолжающихся инноваций в украинской системе ПВО", - резюмируют в ISW.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ ежемесячно получают около 5 000 дальнобойных дронов, половина из них половина — ударные "Герани", а около 2 000 — дроны-имитаторы "Герберы".

А в ГУР показали сбитый российский дрон "Герань-5" и рассказали, чем он отличается от своих предшественников.