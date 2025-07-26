РФ производит до 5 тысяч дальнобойных дронов: есть ли преимущество над НАТО, — исследование

Вооруженные силы Российской Федерации ежемесячно получают около 5 тысяч дальнобойных дронов, при чем половина из них — ударные "Герани", а около 2 тысяч — дроны-имитаторы "Герберы". При этом страны НАТО имеют беспилотники с похожими характеристиками, но аналогов российским устройствам не имеют. В то же время, у Запада есть преимущество в других видах оружия.

Related video

Издание "Радио Свобода" собрало данные из открытых источников об имеющемся количестве военной техники и снарядов, которые есть у РФ и стран-членов НАТО. Выяснилось, что россияне значительно превосходят потенциальных будущих соперников по количеству дальнобойных БПЛА, говорится в статье. Отмечается, что Россия, даже несмотря на санкции, способна производить по 200 ракет различных типов ежемесячно.

"Радио Свобода" основывалось на данных Главного управления разведки Минобороны Украины, Королевского института оборонных исследований (Royal United Services Institute, RUSI), информации медиа и заявлениях политиков. В статье сделали вывод, что дальнобойные дроны — это "сфера российского доминирования". В частности, США производит дроны Reaper и Global Haw, но они имеют другие функции, — не ударные. При этом ударные БПЛА-аналоги — это Switchblade 300 и 600: они имеют меньшую мощность, чем "Шахед", и меньшую дальность, отметили аналитики.

"Фактически в странах НАТО по крайней мере пока просто нет и не наблюдается ни одного аналога "Шахедов", — делается вывод в статье.

Впрочем, "Радио Свобода" объяснило, что Запад имеет преимущество в авиации. На этом основании сделали вывод, что наличие "Шахедов" у РФ не создаст странам такой проблемы, как создает Украине.

Оружие РФ — детали

Медиа проанализировало информацию из открытых источников о наличии и изготовлении оружия РФ и странами НАТО. После этого сделали вывод, что по некоторым позициям россияне имеют преимущество, а по некоторым нет.

По итоговой таблице, созданной на основе "Радио Свобода", видим:

РФ имеет преимущество по дронам, ракетам и танкам;

НАТО имеет выигрыш по авиации, артиллерийским системам;

уровень изготовления снарядов у обеих сторон примерно одинаковый. Впрочем, в статье описывают, как сложно РФ достаются артснаряды, поскольку они покупаются у Северной Кореи;

по средствам ПВО у россиян и граждан стран НАТО — паритет.

Оружие РФ — сравнение арсеналов РФ и НАТО Фото: Фокус

Медиа также отметило, что прогнозы генсека НАТО Марка Рютте относительно катастрофической ситуации со снарядами, "далеки от мрачной картины". Объясняется, что страны Североатлантического союза наращивают производство и поэтому нельзя говорить о "говорить о кратном преимуществе России в выпуске снарядов и других видов вооружения".

Отметим, 25 июля военный и специалист по радиоэлектронике Сергей Бескрестнов рассказал о модернизации оружия РФ — об обновленной тактике применения дронов. По его словам, БПЛА научились петлять и сбегать от дронов-перехватчиков.

Напоминаем, в мае медиа The Economist опубликовало статью о наращивании изготовления оружия в РФ.